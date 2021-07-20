За вбивство ветерана АТО "Сармата" засудили лише одного фігуранта, решту - виправдали.

У справі про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка на прізвисько "Сармат" засудили лише одного фігуранта справи, інших - виправдали.

Віталій Олешко

Як повідомила пресова служба Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, Артема Матюшина, який особисто стріляв у "Сармата" та частково визнав свою провину, визнали винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Також Матюшин муситиме сплатити 700 тисяч гривень моральної шкоди дружині Олешка, а доньці - щомісяця виплачувати по 1241 гривні до досягнення нею повноліття.

Водночас, інших фігурантів справи, зокрема ймовірних організаторів вбивства Віктора Власюка, Михайла Сігіду, Євгена Бродського та ймовірних співучасників злочину Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Олександра Обухова, Дениса Зеленкіна та Миколу Ломаку, колегія суддів виправдала нібито за недостатністю доказів.

Аґенція УНІАН нагадує: Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня 2018 року в Бердянську.

Того ж дня поліцейські затримали чотирьох підозрюваних у вбивстві активіста, пізніше були затримані ще семеро підозрюваних.

Поліція відпрацьовувала кілька версій вбивства, зокрема з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або через бізнес-конфлікт.

1 липня 2019 року було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка: Артема Матюшина, який здійснив постріли, ймовірних організаторів Михайла Сігіди, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколи Ломаки, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана та Дениса Зеленкіна.

28 липня обвинувальний акт у справі направлено до Бердянського міськрайонного суду.

У серпні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Олешка.