Галицькі хроніки COVID-19: 16 липня.

Станом на 09:00 16 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 667 хворих на сovid-19. За минулу добу – 45 нових випадків: 24 – на Львівщині (проведено 663 ПЛР-дослідження), 12 – на Тернопіллі (проведено 289 ПЛР-досліджень) та 9 – на Івано-Франківщині (проведено 235 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19: одна людина померла в Івано-Франківській області.
А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 липня (09:00): 70 115 випадків, 12 нових
Тернопіль – 4 особи
Борщівський район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 липня (09:00): 137 799 випадків, 24 нових
Львів – 18 осіб
Городоцький район – 3 осіб
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 липня (09:00): 86 753 випадки, 9 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Долинський район – 3 особи
Коломийський район – 2 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.07.2021