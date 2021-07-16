Галицькі хроніки COVID-19: 16 липня.

Станом на 09:00 16 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 667 хворих на сovid-19. За минулу добу – 45 нових випадків: 24 – на Львівщині (проведено 663 ПЛР-дослідження), 12 – на Тернопіллі (проведено 289 ПЛР-досліджень) та 9 – на Івано-Франківщині (проведено 235 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19: одна людина померла в Івано-Франківській області.

А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 липня (09:00): 70 115 випадків, 12 нових

Тернопіль – 4 особи

Борщівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 липня (09:00): 137 799 випадків, 24 нових

Львів – 18 осіб

Городоцький район – 3 осіб

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 липня (09:00): 86 753 випадки, 9 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Долинський район – 3 особи

Коломийський район – 2 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.