Галицькі хроніки COVID-19: 15 липня.

Станом на 09:00 15 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 622 хворих на сovid-19. За минулу добу – 48 нових випадків: 30 – на Львівщині (проведено 868 ПЛР-досліджень), 7 – на Тернопіллі (проведено 340 ПЛР-досліджень) та 11 – на Івано-Франківщині (проведено 242 ПЛР-дослідження).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.
А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 липня (09:00): 70 103 випадки, 7 нових
Тернопіль – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 липня (09:00): 137 775 випадків, 30 нових
Львів – 20 осіб
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 липня (09:00): 86 744 випадки, 11 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Богородчанський район – 4 особи
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.07.2021