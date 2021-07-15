Галицькі хроніки COVID-19: 15 липня.

 

Станом на 09:00 15 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 622 хворих на сovid-19. За минулу добу – 48 нових випадків: 30 – на Львівщині (проведено 868 ПЛР-досліджень), 7 – на Тернопіллі (проведено 340 ПЛР-досліджень) та 11 – на Івано-Франківщині (проведено 242 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 липня (09:00): 70 103 випадки, 7 нових

 

Тернопіль – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Чортківський район  – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 липня (09:00): 137 775 випадків, 30 нових

 

Львів – 20 осіб

Дрогобицький район 2 особи

Жидачівський район  1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 липня (09:00): 86 744 випадки, 11 нових

 

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 4 особи

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.07.2021

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