Галицькі хроніки COVID-19: 15 липня.

Станом на 09:00 15 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 622 хворих на сovid-19. За минулу добу – 48 нових випадків: 30 – на Львівщині (проведено 868 ПЛР-досліджень), 7 – на Тернопіллі (проведено 340 ПЛР-досліджень) та 11 – на Івано-Франківщині (проведено 242 ПЛР-дослідження).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 липня (09:00): 70 103 випадки, 7 нових

Тернопіль – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 липня (09:00): 137 775 випадків, 30 нових

Львів – 20 осіб

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 липня (09:00): 86 744 випадки, 11 нових

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 4 особи

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.