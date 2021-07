А якби смартфон став особистим медпомічником

Остання модель культового iPhone від Apple побудована на функціях моніторингу стану здоров'я. Уявний сценарій.

У 2019 році Тім Кук, тодішній бос Apple, дав інтерв'ю, в якому сказав: "Якщо ви в майбутньому запитаєте: «Яким був найбільший внесок Apple в людство?», то відповідь стосуватиметься здоров'я". На той час це звучало як стандартний бустеризм гендиректора, прагнення підняти оцінку своєї компанії. Але чи не справджується його прогноз вже тепер, через неповних десять років, з анонсом iPhone XX (вимовляється як "айфон 20") цього тижня?

Найновіший iPhone – це не стільки телефон, скільки персональний центр медичних даних. Деякі з його функцій – це оновлення існуючих функцій, таких як відстеження сну, менструацій і руху, а також безпроблемний доступ до медичних карт та інших особистих документів. Фізично сам пристрій виглядає майже так само – за останні 15 років в цих тонких чорних прямокутниках мало що змінилося. Натомість iPhone XX визначають власне безліч представлених на цьому тижні аксесуарів. Вони можуть змінити ситуацію як з особистим здоров'ям, так і всією сферою охорони здоров'я.

Протягом багатьох років підхід компанії до відстеження стану здоров'я був зосереджений на Apple Watch. Навіть первісна модель, випущена в 2015 році, могла вимірювати рух і пульс. З тих пір були додані датчики для вимірювання серцевої діяльності, кров'яного тиску, температури тіла і рівня кисню, цукру та алкоголю в крові. Крім того, налаштування програмного забезпечення дозволили йому розпізнавати гарячку, падіння, порушення серцевого ритму та ранні ознаки деменції.

Але не кожен хоче (або не має змоги) купити модний годинник з усіма цими функціями. Тим часом ринок споживчих медичних пристроїв переживає бум. Завдяки своєму новому асортименту додаткових аксесуарів Apple розширила та роз’єднала свої функції моніторингу здоров’я. На відміну від незграбних пристроїв, доступних в аптеках, інструменти Apple елегантні, вимагають мінімальних налаштувань, легко інтегруються з телефонами Apple і орієнтовані на людей з особливими проблемами. Наприклад, пристрій за 49 доларів для хворих на цукровий діабет пропонує контроль рівня цукру в крові, тоді як 69-доларовий пристрій для людей з проблемами дихання включає оксиметр і спірометр.

Інші датчики фокусуються на моніторингу сну, гіпертонії, целіакії та фертильності. Деяким з них ще належить отримати схвалення регулюючих органів. Тільки за останні три роки Apple придбала десяток фірм, що продукують засоби домашньої діагностики, не всі з яких можна вбудувати в годинник або смартфон. Тому є сенс почати продавати деякі медичні пристрої та послуги окремо.

Поряд з цими пристроями Apple представила цілу низку додаткових передплатних послуг. Пакет "діабет", наприклад, включає в себе чудовий додаток, яке визначає глікемічний індекс, харчову і калорійну цінність будь-якої їжі, на яку ви наставляєте камеру свого айфону. Після двох тижнів вивчення вашої дієти додаток починає ненав'язливо пропонувати замінники та зміни у вашому раціоні харчування. Кожен аксесуар поставляється з річною передплатою на відповідний сервіс. І хоча деякі аксесуари сумісні зі старими айфонами, тільки нова модель працює з ними усіма.

Все це може стати благом для цілої сфери охорони здоров'я. Що більше людей ходять з пристроями, постійно відстежують свої параметри вітальності, то більша ймовірність того, що хвороби можуть бути виявлені на ранній стадії, а спалахи інфекційних захворювань припинені в зародку.

Проте є і величезні проблеми. Перша з них – це приватність. Apple рекламує iPhone як безпечне сховище всіх видів персональних даних і наголошує на своїй моделі зберігання та обробки даних локально, на пристрої користувача, а не в хмарі. Він також дозволяє користувачам обмінюватися даними з медичними фахівцями і брати участь у випробуваннях, схвалених його напівавтономним комітетом з етики даних. Але активісти конфіденційності кажуть, що правила Apple непрозорі та заплутані. Друга проблема – це справедливість. Більшість людей не можуть дозволити собі купити iPhone. Тому пристрої Apple в основному принесуть користь тим, у кого вже є доступ до якісної діагностики і лікарів.

Однак є й підстави для оптимізму. Коли Apple випустила iPhone в 2007 році, здавалося неймовірним, що трохи більше як за десять років половина населення світу матиме смартфон. Якщо останні два десятиліття є певним вказівником, то інші компанії (такі як Samsung і Google) скопіюють ідеї Apple, стимулюючи сплеск конкуренції, інновацій та масового впровадження в області моніторингу та діагностики здоров'я, як це раніше відбувалося з телефонами. Власне це може бути справжнім внеском, який вона вкладає у розвиток людства – навіть більше за власні пристрої Apple.

Примітка редактора: цього року щорічний збірник сценаріїв "А що, якби" розглядає майбутнє медицини. Кожна з цих історій є фантазією, але заснована на історичних фактах, сучасних припущеннях і реальній науці. Всі вони не є єдиним наративом, а розгортаються в різних можливих варіантах майбутнього.

iHealthy: September 2028

What if smartphones became personal health assistants?

The Economist, 3/07/21

Зреферував О.Д.