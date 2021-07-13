«Північний потік-2» – головне випробування відносин ФРН з Україною.

Як німецька преса висвітлювала візит Володимира Зеленського до Берліна.

 

 

«Питання, яке передовсім випробовує відносини з Україною – це газогін "Північний потік-2" через Балтійське море. Тому для канцлерки важливо знайти рішення, яке більш-менш заспокоїть всіх – в тому числі і американського президента», – пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Газета наголошує, що Зеленський, як і Байден, вважає, що російський трубопровід через Балтійське море – це не просто економічний проект, про що постійно говорить Меркель на його захист. Зеленський, чия країна зазнала нападу з боку Росії в 2014 році, й на сході якої досі перебувають інтервенційні війська, керовані Москвою, заявив в інтерв'ю FAZ, що "Північний потік" – це "зброя" проти його країни, причому "дуже гостра".

 

Як подає телерадіокомпанія Deutsche Welle, на зустрічі зі Зеленським Меркель запевнила, що Німеччина перебуває у «дружніх відносинах з Україною», тож «усі виклики долатиме з нею спільно». Бундесканцлерка наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитеркою газу і після добудови газогону «Північний потік-2». Вона нагадала, що Німеччина спільно з Європейською Комісією докладали зусиль для укладення відповідного договору транзиту газу. «Для нас Україна є і залишатиметься транзитеркою газу навіть у разі добудови газогону "Північний потік-2"», – цитує її слова Deutsche Welle.

 

Телеканал ARD процитував експертку берлінського Фонду науки і політики (Stiftung Wissenschaft und Politik) Сюзен Стюарт (Susan Stewart): «Зеленський бажає, щоб Німеччина діяла ще більше в інтересах України, ніж це робить. Звичайно, мова також йде про бажання України отримати військову допомогу з боку Німеччини. Думка про те, що більша кількість німецької допомоги обов’язково погіршить ситуацію є помилковою. На даний момент, незважаючи на підтримку Києва Сполученими Штатами, існує дисбаланс між проросійськими та українськими силами, проросійські набагато потужніші. Ми повинні подати сигнал Москві, що подальша ескалація може бути дуже дорогою як у політичному, так і у військовому плані». Стюарт, котра нещодавно опублікувала дослідження на цю тему, вважає, що така військова допомога відповідає міжнародному праву.

13.07.2021

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