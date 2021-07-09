Франція закликала ЄУ не визнавати вакцини від коронавірусу з Росії і Китаю.

Москва і Пекін висловили своє обурення такою заявою Парижа.

 

 

Париж вважає, що країнам Європейської Унії не слід визнавати вакцини від COVID-19, створені в Китаї та Росії. Про це статсекретар при МЗС Франції Клеман Бон (Clément Beaune) заявив у четвер, восьмого липня, виступаючи в ефірі телеканалу France 2.

 

Він вказав, що список препаратів, заштрики якими відкриють людям доступ на територію Франції, повинен бути обмежений тими вакцинами, в чиїй дієвості впевнена влада республіки. «Поки що у Франції і Європі визнані тільки чотири вакцини. Щодо інших препаратів від коронавірусу, зокрема російських і китайських, Франція закликає своїх партнерів говорити "ні"», – заявив статсекретар.

 

Відповідаючи на запитання щодо польотів російських літаків до Франції в умовах пандемії, Бон нагадав, що влада республіки постійно оновлює списки держав, які, залежно від ситуації, віднесені до зелених, помаранчевих чи червоних зон. «Кожного тижня ми вносимо нові країни в червоний і інші списки», – сказав Бон. У той же час він запевнив, що Франція не збирається скасовувати авіарейси на свою територію з інших країн за погіршення там епідеміологічної ситуації.

 

Слова Клемана Бона викликали обурення в Москві та Пекіні. Так, спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що позиція МЗС Франції щодо невизнання російських і китайських вакцин проти коронавірусу є «безвідповідальною і недалекоглядною». «Вчергове ми чуємо заяву, яка видає справжні цінності тих, хто відповідає за політику у Франції. Безвідповідальна і недалекоглядна позиція, яка іґнорує інтереси як власних громадян, так і здорові голоси політиків і вчених, які звучать у самій Європі», – написав Володін у своєму Telegram-каналі.

 

Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив у п'ятницю, дев’ятого липня, що китайська влада вважає неприйнятною заяву статсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона. «Ми рішуче проти політизації питань, пов'язаних із вакцинами. Ці питання не повинні ставати об'єктом політичного втручання, тим більше їх не можна використовувати з метою політичних фабрикацій», – зазначив він на регулярному брифінгу.

 

09.07.2021

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