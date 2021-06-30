Двоє випускників зі Львова за підсумками ЗНО претендують на премію Верховної Ради.

На Львівщині 77 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали по 200 балів, при цьому двоє випускників Львівського фізико-математичного ліцею здобули з чотирьох предметів по понад 790 балів. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА за підсумками основної сесії ЗНО.

Зокрема, найбільше двохсотбальників виявилось після проведення оцінювання із англійської мови: 31 особа із понад 12 тисяч зареєстрованих.

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Із математики максимальний бал здобули 20 учнів: зокрема, 12 учнів Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка, шестеро учнів шкіл Львова та по одному учневі з Городоцького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів імені Героя України Івана Бльока Городоцької міськради і Жидачівського ЗЗСО I-III ступенів №1 Жидачівської міськради.

14 випускників змогли досягти найвищого результату із біології. Це учні з навчальних закладів Львова, Дрогобича, Бродів, Новояворівська, Журавного, Старої Солі.

Тричі результат у 200 балів продемонстрували випускники шкіл області після тестувань із української мови та літератури, історії України, фізики. Один учень львівської школи здобув максимум із предмету «Українська мова», двоє – з тесту «Українська мова і література», двоє – із предмету «Хімія».

Двоє випускників Львівського фізико-математичного ліцею здобули з чотирьох предметів понад 790 балів, при цьому склавши ЗНО з математики і фізики на 200 балів. Відтак за умови вступу до українського вишу зможуть отримати премію Верховної Ради у 100 тисяч гривень, запроваджену цього року.

На Тернопільщині максимальну кількість балів ЗНО на основній сесії набрали 11 випускників, повідомила пресслужба Тернопільської ОДА.

«За результатами основної сесії на сьогодні за всіма предметами ми маємо 11 200-бальників з таких предметів: математика, хімія, біологія, історія України та англійська мова. Варто зазначити, що учасники ЗНО, які набрали 200 балів, є з різних частин Тернопільської області, а саме: Бережанської, Зборівської, Теребовлянської, Великоберезовицької та Тернопільської громад, – розповіла керівниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома. – Також ми маємо багато випускників, які трохи не дотягнули до максимуму, але набрали досить високі бали – 198 та 199. Такі результати є позитивним показником для Тернопільщини, адже рейтинги тієї чи іншої області визначаються не лише за двохсотбальниками, а й за найвищими результатами, які діти показують з тих чи інших предметів».

На Івано-Франківщині максимальні бали на ЗНО-2021 здобули дев’ять випускників франківських ліцеїв, один з яких набрав по 200 балів з двох предметів, такий же результат продемонстрвала одна випускниця з Калуша.

«З англійської мови троє випускників навчальних закладів отримали максимальний результат. Це двоє учнів Ліцею №11 Івано-Франківської міськрад – Олег Степуняк та Антон Тимків, а також учень Ліцею ім. Миколи Сабата – Лев Мануляк. З фізики найвищі досягнення показали два випускники Ліцею ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради – Світлана Джус та Володимир Рущак, – повідомила керівниця управління освіти та науки Івано-Франківьсокї міської ради Вікторія Дротянко. – З математики у нас також двоє двохсотбальників – Денис Зікратий (ліцей ім. Миколи Сабата) та Володимир Рущак (ліцей ім. Івана Пулюя). З української мови та літератури 200 балів отримала випускниця Ліцею 19 Івано-Франківської місьої ради Софія Козубаш, а з біології – випускник ліцею ім. Івана Пулюя Микола Ломей. Успіхів у подальшому навчанні та нових звершень!»

За інформацією керівниці управління освіти Калуської міськради Ірини Люклян, по 200 балів з історії України та англійської мови під час тестувань набрала випускниця Пійлівського ліцею Уляна Ковалів.

Зазначимо, цього року Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для учасників ЗНО з найвищими результатами. Премію присуджуватимуть учасникам ЗНО, які склали тести з чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума за якими становить не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого з цих предметів. Окрім того, на Львівщині діють обласні та міські премії для випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. Зокрема, за 200 балів із ЗНО з базової дисципліни у Львові абітурєнтів щороку відзначають преміями у 5 тисяч гривень. Таку ж премію цього року запровадили у Калуші.

Фото slovoidilo.ua, te.20minut.ua