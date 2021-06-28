У Львові відкрили новий колегіум УКУ.

На території студмістечка Українського католицького університету у суботу, 26 червня, відкрили та освятили новий п’ятиповерховий колегіум з житловими кімнатами для студентів, гостьовими кімнатами та офісами. У будинку зможуть розташовуватися понад 200 мешканців, повідомили в УКУ.

«Колегіум є частиною університетського містечка, в межах якого вже діють: Центр митрополита Андрея Шептицького, храм Святої Софії Премудрості Божої, багатофункційний академічний корпус і Колегіум ім. Патріарха Йосифа Сліпого», - зазначено у повідомленні.

Новий гуртожиток пристосований для комфортного проживання осіб із обмеженою мобільністю, а на кожному «студентському» поверсі є світлиця, кухня-вітальня. Новий і старий колегіуми об'єднані спільним переходом.

У новій п’ятиповерховій будівлі, площею понад 8 000 м2, розмістили житлові кімнати для студентів університету, Студентський центр УКУ та офісні блоки й гостьові кімнати. Значну частину першого поверху та нижнього рівня будівлі займає студентський простір, до якого матимуть доступ усі студенти УКУ. Тут розміщені зони студентських клубів, ігрові кімнати, навчальні аудиторії, офіс деканату студентського життя та студентського уряду, пральня, велика велостоянка. Тут працюватиме також Центр абітурієнта УКУ.

Освятив студентський гуртожток митрополит Борис Ґудзяк, на урочистості був пристуній міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, у Львові урочисто відкрили проспект святого Папи Івана Павла ІІ. На честь Понтифіка перейменували частину вулиці Хуторівка – від вул. Стрийської до просп. Червоної Калини, де розташовані філософсько-богословський факультет Українського католицького університету, Львівська духовна семінарія Святого Духа, Патріарший дім УГКЦ. Подію приурочили до 20-ліття візиту святого Папи в Україну.

Фото ucu.edu.ua