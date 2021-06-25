Саміт ЄУ відхилив пропозицію запросити Путіна до розмови.

Водночас Євроунія пролонгувала секторальні санкції проти Росії.

Учасники саміту Європейської Унії відхилили ініціативу бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель відновити діалог із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. На зустрічі у Брюсселі в п'ятницю, 25 червня, глави держав і урядів країн – членів ЄУ вирішили не пропонувати Путіну зустрічі в найближчому майбутньому.

Меркель, для котрої це останній саміт ЄУ, пояснила свою позицію прагненням створити нові формати діалогу Євроунії з Росією. Бо інакше, на її думку, не вдасться врегулювати вже існуючих конфліктів.

Проти прямих перемовин з Путіним виступило близько десяти європейських лідерів, переважно представники країн Центральної та Східної Європи. Наприклад, президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що говорити про зустрічі з Володимиром Путіним занадто рано, оскільки будь-яких радикальних змін у поведінці Росії поки що не видно, а відносини з Москвою погіршуються.

Водночас лідери країн Євроунії вирішили «жорсткіше реагувати на зловмисні дії Росії» і скласти план нових штрафних заходів щодо Москви, який охоплює, в тому числі, економічні санкції. На саміті було констатовано, що необхідна «рішуча і координована реакція ЄУ і його країн-членів на будь-яку нову зловмисну, протизаконну і руйнівну активність Росії».

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив журналістам, що саміт ЄУ продовжив ще на шість місяців економічні санкції проти РФ. «Москва повинна вжити всіх можливих заходів для виконання мінських угод», – наголосив він. Мішель також вказав, що Євроунія має намір дотримуватися єдиного стратегічного підходу до Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), своєю чергою, зазначила, що європейцям слід бути готовими до подальшого погіршення відносин із Москвою. При цьому вона вказала на сильнішу позицію ЄУ в економічних відносинах з Росією, додавши, що в Євроунії частка російського імпорту становить менше п’яти відсотків, тоді як європейський імпорт в РФ перевищує 37 відсотків.