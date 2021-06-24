Україна, Молдова і Грузія відкрили у Брюсселі формат "асоційованого тріо".

Україна, Грузія і Молдова готові до нового рівня в процесі асоціації з Європейським Союзом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з головами МЗС Молдови та Грузії і високим представником ЄС Жозепом Боррелем брифінгу у Брюсселі, передає аґенція "Укрінформ".

“Ми втрьох прийшли сьогодні, щоби продемонструвати, що Україна, Грузія і Молдова є достатньо дорослими для європейських прагнень і готові до нового рівня в процесі асоціації, який має вести країни до європейської перспективи”, — сказав він.

Кулеба зауважив, що міністри дали зрозуміти, що "Східне партнерство" потребує нового поштовху для нового рівня.

“Майбутній саміт буде поворотним пунктом для "Східного партнерства". Усі ми готові працювати разом з Євросоюзом, щоб переконатися, що цей саміт принесе відчутні результати і покаже амбіції європейської політики на сході”, — акцентував високопосадовець.

Керівник МЗС України також наголосив, що особливо вдячний Боррелю за згадування принципів диференціації та інклюзивності, коли мова йде про подальший розвиток "Східного партнерства".

Кулеба зазначив, що сторони мали тривалі дискусії стосовно принципу диференціації, а також були знайдені спільні точки з ЄС.

“Ми, три країни, вже досягли відчутних результатів у європейських реформах і наближенні до європейських стандартів. Ми точно продовжимо слідувати цим шляхом. Формат асоційованого тріо допоможе нам бути більш ефективними у наших зусиллях”, — наголосив міністр.

Він додав, що Європейський Союз має якомога швидше зблизитися з Україною, Грузією, Молдовою задля закінчення конфліктів у цих країнах.

“Я твердо вірю, що кращою річчю, яку ви можете зробити для врегулювання конфліктів в Україні, Грузії, Молдові, — це зблизися з нашими країнами якомога ближче і якомога швидше. Це найкраще. Чим сильнішими ми станемо з ЄС, тим міцнішими будемо, і більше мотивації матимуть мешканці Придністров'я чи окупованих територій України і Грузії для возз'єднання з рештою країни, з огляду на прогрес і досягнення нашого проєвропейського урядування”, — сказав голова МЗС.

24-25 червня у Брюсселі відбувається зустріч Європейської Ради, під час якої, серед найважливіших питань, лідери країн ЄС розглянуть спільну доповідь Єврокомісії та Високого представника ЄС щодо поточного стану відносин між ЄС і Росією та проведуть дискусію щодо подальших стратегічних напрямків.

У четвер Кулеба разом із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм вперше відвідують інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі асоційованого тріо.