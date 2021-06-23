Помер український дипломат Богдан Соколовський.

Український політик, дипломат Богдан Соколовський помер у 67-річному віці.

Про його смерть повідомила у Facebook медіа-експерт Лариса Мудрак, колишня колега Соколовського по роботі в секретаріаті Президента Віктора Ющенка.

"Богдан Соколовський пішов у засвіти. Сьогодні. Політик. Дипломат. Фізик. Це фото на одній з численних пресконференцій в період 2005–2010 років. У той час він був поважним і надзвичайним послом з міжнародних питань енергетичної безпеки. Я модерувала тоді всі його пресконференції. Це були перші відкриті війни з Росією, лише тоді енергетичні", – написала вона.

Мудрак зауважила, що Соколовський "тонко й глибоко відчував особливі нюанси ролі й можливості України на світовій мапі. Знав те, про що зараз вже не встигають говорити в політичних війнах й дипломатичних діалогах. Знав глибоку сутність. Глибинну. Ми не договорили. Багато про що".

Богдан Соколовський народився 12 квітня 1954 року в селі Олексинці у тодішньому Борщівському районі на Тернопільщині.

Вищу освіту здобув на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Франка. Понад 20 років працював у галузі експериментальної фізики спецматеріалів і спецтехнологій, зокрема в лабораторіях Марбурзького та Хемніцького університетів.

Від 1993 року був на дипломатичній роботі в МЗС України – працював у Німеччині, США, Австрії, був начальником управління економічного і науково-технічного співробітництва МЗС.

У лютому 2004 року звільнився з дипломатичної служби з політичних мотивів. У 2008–2010 роках – уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Був членом Народного руху України. У 2003–2008 роках – голова секретаріату Української народної партії.

Автор понад ста наукових робіт і винаходів.