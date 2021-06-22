9 мільйонів росіян позбавлені права обиратися.

Це пов'язано з набуттям чинності нових «антиекстремістських» поправок до законодавства РФ.

 

 

У Росії щонайменше дев’ятьох мільйонів дорослих громадян позбавлено пасивного виборчого права, тобто вони не зможуть бути обраними до органів влади. Про це йдеться в доповіді Аналітичного загальноросійського громадського руху на захист прав виборців «Голос», оприлюдненій у вівторок, 22 червня.

 

У доповіді наголошується, що в порівнянні з 2016 роком, коли проходили попередні парламентські вибори, ситуація з правом громадян бути обраними істотно погіршилася. За даними руху, пасивного виборчого права позбавлено близько восьми відсотків від загального числа російських виборців і незабаром ситуація лише погіршиться.

 

«Набуття чинності нових "антиекстремістських" поправок і визнання екстремістськими організаціями структур прихильників Олексія Навального ведуть до того, що під ударом найближчим часом можуть опинитися ще кілька сотень тисяч політично активних громадян», – пояснюється в документі, який цитує видання «Независимая газета».

 

Активісти «Голосу» зазначають, що за минулі роки було вже дві хвилі обмежень виборчого права. 2020-го було запроваджено пів сотні кримінальних новацій, за якими громадяни позбавляються пасивного виборчого права. А в червні 2021 року почали діяти поправки, які позбавляють права бути обраними осіб, «причетних до діяльності організацій, які були визнані екстремістськими».

 

За оцінками аналітиків «Голосу», найбільшу категорію сучасних «позбавленців» становлять громадяни з другим громадянством або іноземним видом на проживання (понад 6 млн осіб). Також серед них багато громадян, засуджених за сфабрикованими справами за наркотичною статтею 228 КК РФ.

 

Рух «Голос» зазначає, що чинне в РФ виборче законодавство за кількістю підстав для позбавлення пасивного виборчого права і за кількістю зачеплених цими обмеженнями осіб уже перевершує за репресивністю радянські закони. «Реальна мета останніх поправок – не захист суверенітету народу як джерела влади, а максимальне його обмеження, фільтрація неугодних для чинної влади кандидатів», – констатують аналітики.

22.06.2021

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