Дані для виготовлення «Спутника V» Росія поцупила в Італії.

Російська минулорічна «гуманітарна місія» на Апенінах насправді виявилася розвідувальною операцією.

 

 

Гуманітарна місія в Італії у розпал пандемії коронавіруса у березні 2020 року насправді була акцією російської розвідки. Про це повідомляє щоденна італійська газета La Repubblica. В опублікованій на її шпальтах статті чітко вказується, що прибуття росіян до італійського Берґамо, де було тоді виявлено найбільше інфікованих, не мало нічого спільного з допомогою, а радше з бажанням отримати інформацію про коронавірус та дані, необхідні для створення вакцини.

 

Нагадаємо, що напередодні прибуття так званої гуманітарної місії з Росії шеф Кремля  Володимир Путін зателефонував до тодішнього прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте і запропонував медичну та логістичну підтримку від російської армії. Через день перші військово-транспорті літаки приземлилися на летовищах поблизу Риму і Берґамо. «Російські військовики раптом опинились на території принаймні двох найважливіших баз НАТО в Італії», – розповів газеті віце-генерал Джанлука ді Фео (Gianluca di Feo).

 

До Італії також прилітали співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту в Єкатеринбурзі, які в минулому розробляли останні версії «Новичка», за що вони підпадали під санкції США. Делегацію очолив генерал Сергій Кікоть, один з найбільших світових експертів з біологічної зброї. Усі вони, офіційно, мали допомагати італійським пацієнтам.

 

Про те, що гуманітарна місія з голлівудською назвою «З Росії з любов'ю» насправді була місією розвідки та пропаганди, на переконання італійських журналістів, свідчать, серед іншого, таємні мобільні, повністю обладнані лабораторії, привезені росіянами. Російські  епідеміологи в лабораторіях, припаркованих на летовищі Оріо аль Серіо, збирали дані, на основі яких згодом взялися за розробку вакцини проти COVID-19 – «Спутник V». Італійських фахівців до цих лабораторій не допускали.

 

Наразі ні уряд Італії, ні колишній прем'єр-міністр не відповіли на прохання журналістів La Repubblika прокоментувати цю інформацію.

19.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Міські мікроби: унікальні, як відбиток пальця
Науковці вперше порівняли урбаністичний мікробіом у містах на п’яти континентах.
19.06.21 | | Наука
Слухайте тойбіччя
Уляна Галич
Це та поезія, котра не цурається романтизму, хоча, здебільшого, її визначають як неомодерністську, а сама вона існує, радше, як не обмежений стилістичними рамками факт, простір абсолютної творчої свободи і невимушеної комунікації із читацькою авдиторією.
18.06.21 | | Штука
Психіатрія повинна примиритись з Богом
Девід Розмарін
Ігноруючи духовність у лікуванні, психіатри роблять погану послугу пацієнтам.
18.06.21 | | Наука
Серед печених смаколиків
Юрій Винничук
Мої читачі люблять смачно жити і смачно їсти. А я теж від них не відстаю, тому й хочу пригостити стравами, які не так часто гостюють на наших столах.
16.06.21 | | Дискурси
Крим і Рим
Кармен Посадас
Хіба це свобода – маніпулювати людьми, аби вони прийняли гендерно-інклюзивну мову під страхом, що їх затаврують як мачистів, расистів або ретроградів?
16.06.21 | | Дискурси
Cмерть від первісної чорної діри
Аві Леб
У Всесвіті можуть існувати міріади мініатюрних чорних дір, трохи більших за атом. Якщо хоча б одна така влучить у людину, наслідки будуть невтішні.
15.06.21 | | Наука
Опери священика про кохання
Христина Макар
Жанр народної опери існує давно, але в нас її запровадили власне композитори-священники, до яких належить Порфирій Бажанський. Він взяв народні мотиви і, переформатувавши для класичного виконання, увічнив їх.
15.06.21 | | Штука
Нічна завірюха
Софія Яблонська
Паризька мініатюара славетної українсько-французької галичанки Софії Яблонської з 50-літньої «Сучасності» 
15.06.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.