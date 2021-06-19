Дані для виготовлення «Спутника V» Росія поцупила в Італії.

Російська минулорічна «гуманітарна місія» на Апенінах насправді виявилася розвідувальною операцією.

Гуманітарна місія в Італії у розпал пандемії коронавіруса у березні 2020 року насправді була акцією російської розвідки. Про це повідомляє щоденна італійська газета La Repubblica. В опублікованій на її шпальтах статті чітко вказується, що прибуття росіян до італійського Берґамо, де було тоді виявлено найбільше інфікованих, не мало нічого спільного з допомогою, а радше з бажанням отримати інформацію про коронавірус та дані, необхідні для створення вакцини.

Нагадаємо, що напередодні прибуття так званої гуманітарної місії з Росії шеф Кремля Володимир Путін зателефонував до тодішнього прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте і запропонував медичну та логістичну підтримку від російської армії. Через день перші військово-транспорті літаки приземлилися на летовищах поблизу Риму і Берґамо. «Російські військовики раптом опинились на території принаймні двох найважливіших баз НАТО в Італії», – розповів газеті віце-генерал Джанлука ді Фео (Gianluca di Feo).

До Італії також прилітали співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту в Єкатеринбурзі, які в минулому розробляли останні версії «Новичка», за що вони підпадали під санкції США. Делегацію очолив генерал Сергій Кікоть, один з найбільших світових експертів з біологічної зброї. Усі вони, офіційно, мали допомагати італійським пацієнтам.

Про те, що гуманітарна місія з голлівудською назвою «З Росії з любов'ю» насправді була місією розвідки та пропаганди, на переконання італійських журналістів, свідчать, серед іншого, таємні мобільні, повністю обладнані лабораторії, привезені росіянами. Російські епідеміологи в лабораторіях, припаркованих на летовищі Оріо аль Серіо, збирали дані, на основі яких згодом взялися за розробку вакцини проти COVID-19 – «Спутник V». Італійських фахівців до цих лабораторій не допускали.

Наразі ні уряд Італії, ні колишній прем'єр-міністр не відповіли на прохання журналістів La Repubblika прокоментувати цю інформацію.