Поціновувачів музики запрошують на «Мелодії вечірнього Львова».

У вівторок, 29 червня, о 19:00 на даху FESTRepublic відбудеться авторський проєкт заслуженого артиста України, скрипаля-віртуоза Назарія Пилатюка «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz», повідомили організатори.
На сцені творитимуть «Promenade Trio»: гітарист Антон Сопіга, фортепіаніст Петро Довгань, скрипаль Назарій Пилатюк, та квартет «4 seasons»: скрипалі Назар Кисюк і Марія Мельничук, альтист Сергій Гаврилюк та віолончелістка Оксана Литвиненко.
У програмі звучатимуть твори Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Астора П’яццолли.
«Легка музика вечірнього Львова під фужер ігристого в компанії друзів чи коханої людини. Чаруюче танго П'яцолли, настроєвий джаз Сопіги, шедевральні сезони Вівальді. Багато музики, яка запрошує на музичний променад у компанії віртуозів сцени», – зазначають організатори.
Захід відбудеться з дотриманням карантинних правил, тож кількість місць обмежена, квитки – за посиланням.
Фото photo-lviv.in.ua, facebook.com/FESTrepublic18.06.2021