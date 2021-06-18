Поціновувачів музики запрошують на «Мелодії вечірнього Львова».

 

У вівторок, 29 червня, о 19:00 на даху FESTRepublic відбудеться авторський проєкт заслуженого артиста України, скрипаля-віртуоза Назарія Пилатюка «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz», повідомили організатори.

 

 

На сцені творитимуть «Promenade Trio»: гітарист Антон Сопіга, фортепіаніст Петро Довгань, скрипаль Назарій Пилатюк, та квартет «4 seasons»: скрипалі Назар Кисюк і Марія Мельничук, альтист Сергій Гаврилюк та віолончелістка Оксана Литвиненко.

 

У програмі звучатимуть твори Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Астора П’яццолли.

 

«Легка музика вечірнього Львова під фужер ігристого в компанії друзів чи коханої людини. Чаруюче танго П'яцолли, настроєвий джаз Сопіги, шедевральні сезони Вівальді. Багато музики, яка запрошує на музичний променад у компанії віртуозів сцени», – зазначають організатори.

 

 

Захід відбудеться з дотриманням карантинних правил, тож кількість місць обмежена, квитки – за посиланням.

 

Фото photo-lviv.in.ua, facebook.com/FESTrepublic

18.06.2021

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