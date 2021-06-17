Конґрес США скасував резолюцію, яка санкціонувала війну в Іраці.

Резолюція була ухвалена ще в жовтні 2002 року.

 

 

Члени Палати представників Конгресу США в четвер, 17 червня, проголосували за анулювання резолюції від 2002 року, яка дозволила США розпочати війну в Іраку. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Автором законопроекту про скасування резолюції 19-літньої давнини виступила членкиня Палати від Каліфорнії, представниця Демократичної партії Барбара Лі (Barbara Lee). Під час голосування законопроект підтримали 268 конґресменів, 161 виступив проти.

 

«Ми не можемо переглянути історію, оскільки вона пов'язана з тим, чому цей дозвіл взагалі з'явився. Проте цей дозвіл залишається в законах, якими можуть зловжити, оскільки Конґрес не вжив заходів, щоб скасувати його. Настав час сміливо діяти, щоб покласти край нашим вічним війнам. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб підтвердити конституційні повноваження Конґресу в питаннях війни і миру», – заявила Лі під час виступу перед голосуванням в Палаті представників.

 

Нагадаємо, що 16 жовтня 2002 Конґрес США ухвалив резолюцію, яка дозволила почати військову операцію проти Іраку. Перші ракетно-бомбові удари по Іраку були завдані силами американсько-британської коаліції за підтримки 35 країн 20 березня 2003 року. Війна тривала майже дев'ять років і офіційно завершився 15 грудня 2011 року. За цей час в Іраку загинули близько п’яти тисяч військовослужбовців коаліції, з яких 4,5 тисячі – солдати і офіцери США.

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