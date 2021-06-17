Німецька вакцина проти коронавірусу не пройшла випробувань.

У компанії CureVac пояснили провал наявністю безпрецедентної кількості варіантів вірусу.

Вакцина від коронавірусу CVnCoV німецького виробника CureVac за результатами другої фази проміжних випробувань не досягла очікуваних результатів ефективності. Про це в четвер, 17 червня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію біофармацевтичної компанії з головним офісом в університетському місті Тюбінґені.

«У безпрецедентних до сьогодні умовах, пов'язаних з наявністю як мінімум 13-и варіантів вірусу, в групі учасників випробувань за результатами проміжного аналізу було виявлено попередню ефективність на рівні 47-и відсотків щодо захворювання COVID-19 всіх рівнів тяжкості. Таким чином, статистично вакцина-кандидат не виконала критеріїв для визнання випробувань успішними», - йдеться в повідомленні компанії. За даними CureVac, перші проміжні аналізи показали, що ефективність вакцини залежить від віку учасників випробувань і штамів вірусу.

Друга фаза проміжних випробувань вакцини-кандидата від CureVac проходила в кількох країнах, в ній брали участь 40 тисяч добровольців. ВООЗ рекомендує використовувати вакцини з ефективністю вищою за 50%, причому показники багатьох з вже схвалених організацією препаратів сильно перевищують цю позначку.

«У зв'язку з наявністю великої кількості варіантів вірусу дуже важливо вести розробку вакцин другого покоління, оскільки нові варіанти виникають знову і знову», – підкреслив в зв'язку з цим керівник CureVac Франц-Вернер Гаас (Franz-Werner Haas).

Препарат CVnCoV від CureVac повинен був стати третьою вакциною від коронавіруса, в основі якої лежить технологія мРНК, що вважається новим словом в фармацевтиці. У Німеччині та всій Європейській Унії з вакциною CVnCoV пов'язували великі надії. У листопаді 2020 роки ЄУ попередньо замовила у цієї компанії 405 мільйонів доз – більше, ніж у будь-якого іншого виробника. До того ж Брюссель ще навесні 2020 року надав CureVac кредит на 80 млн євро, а уряд Німеччини придбав акції компанії на 300 млн євро.