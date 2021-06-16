Десятеро депутатів "Голосу" оголосили про створення окремої групи.

Десятеро народних депутатів із "Голосу" на засіданні парламенту у середу оголосили про розкол фракції і повідомили про створення окремої депутатської групи.

Як повідомляє УНІАН, народний депутат Олександра Устінова заявила із трибуни ВР, що керівництво фракції зрадило ті принципи, з якими партія йшла на вибори. Відтак десятеро нардепів гуртуються в об'єднання "Справедливість".

"Ми змушені констатувати, що фракції "Голос" вже п'ять місяців не існує у Верховній Раді. А її керівництво не представляє інтереси навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради. Більшість керівництва зрадило свої цінності, які ми декларували на виборах, і принципи, за якими ми обіцяли працювати", – сказала Устінова.

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Устінова наголосила, що 10 депутатів вважають неприпустимим знищення антикорупційних органів, а саме – рішення позбавити НАЗК повноважень контролювати витрати партій, які фінансуються з державного бюджету. Вона нагадала, що під таким законопроектом підписалося керівництво її фракції. Устінова припустила: очільники не хочуть звітувати, куди щороку витрачаються 70 мільйонів гривень.

Олександра Устінова повідомила, що 10 народних депутатів висловлюють недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку та керівнику партії Кірі Рудик.

Крім того, Устінова заявила, що засідання фракції не відбуваються вже понад три місяці. Вона додала: Рудик прогулює понад 60% засідань парламенту, тож депутати з об'єднання "Справедливість" вимагатимуть виключення Рудик з лав фракції. "У програмі "Голосу" чітко зафіксовано, що ми будемо забирати мандати в тих депутатів, які "прогулюють" більше половини засідань. Кіра Рудик... прогуляла вже більше 60%", – нагадала Устінова.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що народні депутати формально залишаються у складі фракції. Він не вірить, що учасників "Справедливості" виключать – інакше розсипеться ціла фракція.

"Виключення такої кількості знищить фракцію "Голос". На це Ярослав Железняк, який свій єдиний механізм впливу має через фракцію "Голос", ніколи в житті не піде", – пояснив Юрчишин.

Він додав, що 10 депутатів, які заявили про незгоду з діями керівництва партії й створили об’єднання "Справедливість", не мають наміру складати повноваження.

"Стосовно складання мандатів – не дочекаються. Нас обирали виборці ще тоді, коли Кіри Рудик в партії у принципі не було. І тому мають піти вони, а не ми", – заявив Юрчишин.

7 червня із "Голосу" вийшов український шоумен і волонтер Сергій Притула, розкритикувавши керівництво партії.

9 червня депутат від "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що після виходу з партії Притули можуть вийти іще десять народних депутатів. Вона додала, що в обласних організаціях партії безпідставно змінюють керівників