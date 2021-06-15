Німецькі «зелені» втрачають рейтинг.

Уперше з березня за них готові проголосувати менше 20% німців.

 

     Співголови «Союзу-90/Зелені» Анналєна Бербок і Роберт Габек

 

Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) нарощує свій відрив від партії «Союз-90/Зелені» у рейтингу популярності політичних партій Німеччини. Такі результати опитування громадської думки, проведеного 11-14 червня  інститутом Insa, опублікувала у вівторок, 15 червня, газета Bild. Соціологічні дослідження були проведені на замовлення видання.

 

Блок ХДС/ХСС нині користується популярністю у 27,5% населення. У порівнянні з аналогічним дослідженням, проведеним тиждень тому, рейтинг консерваторів підвищився на один відсотковий пункт. Рейтинг «зелених», навпаки, впав на той же один пункт, опустившись нижче за позначку 20 відсотків – вперше з березня цього року. За них готові проголосувати 19,5% виборців. Таким чином вони продовжують утримувати друге місце в рейтингу популярності.

 

 

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини підріс на один відсоток і становить 16,5%. Ліберальна Вільна демократична партія не змінила своїх позицій і нині набрала б 13,5%. За правопопулістську, прокремлівську партію «Альтернативу для Німеччини» готові проголосувати 11% респондентів (теж без змін). Ще одна прокремлівська Ліва партія отримала б шість відсотків, відтак вона втратила за тиждень прихильність одного відсотка німців.

 

Багато експертів пов'язують зниження рейтингу «зелених» з тим, що партія довгий час перебувала в опозиції і критикувала уряд Німеччини, в тому числі його зовнішню політику. Перед виборами до Бундестаґу «зелені» і їхня кандидатка у бундесканцлери Анналєна Бербок потрапили в ситуацію, коли критику доводиться підкріплювати більш вагомими арґументами і репрезентувати власний курс. І це партії не надто вдалося.

 

Нагадаємо, що вибори до німецького Бундестаґу пройдуть 26 вересня.

15.06.2021

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