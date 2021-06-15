За добу в Україні виявили тисячу захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1014 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 5511 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (243), у Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

 

Минулої доби шпиталізували 401 пацієнта.

 

Медична система зафіксувала 77 смертей, спричинених коронавірусною хворобою. Загалом за час епідемії померло 51 769 людей.

 

15.06.2021

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