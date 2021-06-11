У Митрополичих садах лунатиме вишукана класика від «Віртуозів Львова».

 

У Львові у суботу, 19 червня, у квітучих Митрополичих садах лунатиме вишукана класика для всіх від камерного оркестру «Віртуози Львова» – концерт «Від Вівальді до Маккартні».

 

 

Під час концерту музиканти проведуть слухачів через чарівний світ музики від легких творів Штрауса, Моцарта та Вівальді до композицій, які стали сучасною класикою – творів Пола Маккартні та пісень з улюблених фільмів, повідомили організатори.

 

 

«Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, в якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращого оркестру та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину Львова. І все це – під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика, легке вино й аромати літнього саду подарують вам справді чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – зазначили у компанії «BIGSHOW Agency».

 

 

Концерт відбудеться у межах проєкту «Україна 30» – унікальної серії концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різноманітність форм та жанрів музичної душі України: від етнічної музики до класики.

 

«Від Вівальді до Маккартні» – один із серії літніх концертів, організованих «BIGSHOW Agency» у Митрополичих садах. Концерт, запланований на 19:00, проходитиме з дотриманням усіх правил безпеки, квитки – за посиланням.

11.06.2021

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