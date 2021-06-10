На Львівщині почали ремонт аварійної дороги до Рогатина.

 

На Львівщині розпочали ремонт аварійної дороги Куровичі – Рогатин, що з’єднує Львівщину та Івано-Франківщину. Підрядник має провести поточний ремонт ділянки шляху протяжністю 29,6 км. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

 

 

За словами керівника Служби Олега Берези, автошлях Куровичі – Рогатин в останнє ремонтували кілька десятків років тому. До цього часу забезпечували лише належний проїзд транспорту в рамках експлуатаційного утримання, ліквідовуючи аварійну ямковість.

 

Підрядник, азербайджанська компанія AzVirt MMC, має провести поточний ремонт траси Т-14-17 Куровичі – Рогатин протяжністю 29,6 км за 484 мільйонів 900 тисяч гривень.

 

Дорожники почали роботи на ділянці Куровичі – Погорільці. Тут демонтують старий асфальт та посилюють основу для дороги. Повністю ремонт мають завершити до кінця 2021 року.

 

 

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія AzVirt MMC зареєстрована у Баку (Азербайджан) і належить Ельнуру та Камілю Алієву Алі Огли та німцям Вальтеру Закарісу і Мартіну Манфреду.

10.06.2021

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