Кулеба заявив Маасові: Німеччину ніщо не стримує надати зброю Україні - лише політика.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що відмова уряду Німеччини постачати озброєння в Україну є політичним рішенням.

Про це він заявив під час спільної пресконференції у Берліні з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, передає "Укрінформ".

“Україна - це держава, на яку напали, яка захищається. Вона не використовує зброю для того, щоб захоплювати чужі території, вбивати громадян іншої держави у війні. Тому ми розуміємо, що рішення, яке ухвалив уряд Німеччини, є політичним”, - сказав Кулеба.

Український міністр акцентував, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало можливість України отримувати чи купувати зброю за кордоном, а також немає і жодної юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яке не дозволяє продавати зброю Україні.

Водночас голова МЗС України наголосив, що Німеччина має право на ухвалення таких рішень, і подякував за зосередженість ФРН на політичному врегулюванні війни на сході України.

“Німеччина є суверенною державою. Вона має право ухвалювати ті рішення, які вона вважає ефективними та дієвими. Ми вдячні Німеччині, що вона зосереджує свою увагу на політичному врегулюванні, і ми сподіваємося щиро, що саме ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати наші території”, - зазначив міністр.

Поряд з тим глава української дипломатії висловлює побоювання через можливість ескалації ситуації та нових атак з боку Росії.

“Але ми маємо бути відверті, що якщо ці зусилля (з політичного врегулювання, – Z) не завершаться успіхом і президент Путін проігнорує думку Берліна, Парижа, Вашингтона, Києва і розпочне чергову гарячу фазу війни, то російська армія є озброєною більш сучасною зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що буде у нас на той момент в нашому розпорядженні”, - підкреслив Кулеба.

Німецький міністр висловив сподівання, що до цього сценарію справа не дійде, і “ніхто ніколи не пожалкує про те, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону для того, щоб відбити бажання у Путіна наступати”. Високопосадовець додав, що Україна виступає за мирне і політичне врегулювання конфлікту, де, за його словами, підтримка Німеччини є абсолютно фундаментальною.

Дмитро Кулеба переказав німецькому колезі позицію України: "нормандський процес" мусить рухатися.

"Я запевнив Гайко у тому, що готовий до предметної розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим у чотиристоронньому нормандському форматі як стосовно безпекових, так і політичних питань врегулювання. Але ми хочемо дуже чітко розуміти, яка буде послідовність кроків у процесі врегулювання і які кроки робитиме Росія, якщо Україна робитиме відповідно свої кроки", - зауважив голова української дипломатії.

Коментуючи нещодавню розмову міністрів закордонних справ ФРН, Франції і Росії, Кулеба зазначив, що був поінформований про намір провести її і підтримував це, тому що її метою було заохотити міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова взяти участь у чотиристоронній міністерській зустрічі у норманському форматі.

"Зараз завдяки зусиллям Гайко і Жана-Іва (Жан-Ів Ле Дріан - міністр закордонних справ Франції, - Z) ми отримали шанс на те, що така зустріч все-таки відбудеться, і я щиро сподіваюсь, що вона буде проведена. Ми всі готові до дуже предметної розмови. Головне, щоб Лавров приїхав на неї домовлятися, а не виступати з класичною російською позицією, що у всьому винні всі, окрім самої Росії. Тому ми чекатимемо на цю зустріч і розраховуємо на її результативність", - резюмував Кулеба.

Під час розмови також ішлося про "Північний потік - 2". Дмитро Кулеба наголосив: якщо проєкт добудують, то Україна потребує гарантій. А гарантії слід ділити на безпекові і економічні.

"Ми маємо дуже серйозні і обґрунтовані сумніви у здатності і бажанні Росії дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми розуміємо, що Німеччина готова дати гарантії, і ми віримо в ці гарантії. Але стороною цих гарантій буде Росія, і ось тут у нас є сумніви, тому нам треба дуже багато предметно і детально вести перемовини", - сказав Кулеба.

Маас заявив: німецька сторона попереджала Кремль, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" прив’язане до продовження транзиту російського газу територією України.

"Що стосується Німеччини, то федеральна канцлерка це ще декілька років тому чітко сказала президенту Путіну, що завершення «Північного потоку-2» прив’язано до того, щоб і надалі був транзит газу через територію України", - заявив Маас, відповідаючи на питання, чи є якісь гарантії від Німеччини щодо захисту українських інтересів після завершення будівництва "Північного потоку-2".

Зі слів Мааса, це також було причиною, чому Німеччина докладала багато зусиль для укладання у 2019 році угоди про транзит газу між Україною та Росією. "Федеральна канцлерка про це чітко заявляла президенту Путіну і ця наша позиція не змінилася. І ми, як уряд Німеччини, і надалі на усіх рівнях чітко говоритимемо про це російській стороні у плані «Північного потоку-2»", - сказав голова німецького МЗС.