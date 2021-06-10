У Львові відбудеться вечір французької музики Ville de l’amour.

 

У Львові у четвер, 17 червня, на даху FESTrepublic відбудеться вечір французької музики та атмосфери «Ville de l’amour». Організатори обіцяють максимально відтворити атмосферу Парижа.

 

 

«Зовсім не обов'язково їхати в Париж, щоб насолодитися французькою атмосферою! Маємо ідею, як провести вечір у Львові, але відчути себе посеред Монмартру. Ми відтворимо атмосферу Парижа у Львові. Жодного плану, розслабляємося і відпочиваємо! Це буде більше, ніж просто концерт, це буде вибух французької романтики під зорями!» – зазначили організатори.

 

Музиканти подарують гостям коктейль з неймовірної суміші класичних творів із вкрапленнями джазових імпровізацій та шаленого драйву у стилі мануш. Програма складатиметься з творів Рішара Гальяно, Мішеля Леграна, Джанго Рейнхардта, Юбера Жиро, Стефана Грапеллі та інших. На сцену вийдуть чоловіки. Легкий та неповторний вечір обіцяють неперевершені Ігор Гнидин – перкусії та ударні, Віктор Янчак – акордеон, Тарас Видиш – скрипка, Андрій Бадюк – гітара, Сєрж Федорчук – контрабас.

 

 

П’ять причин, чому необхідно відвідати концерт «Ville de l’amour»:

 

На вас чекає романтичний вечір під відкритим небом з літнім дрес-кодом для «white party».

 

Звучатимуть найвідоміші шлягери французького кінематографа, циганський стиль мануш.

 

Спеціальним гостем вечора буде фіналіст проєкту «Голос країни» Аніс Еттаєб.

 

Це буде не банальний джаз під відкритим небом, а концептуальний концерт зі спеціальною програмою, де пересікатимуться шлягери поколінь від Леграна до таких сучасних проєктів, як ZAZ.

 

Під час заходу відбуватиметься дегустація смачного французького вина та сиру.

 

З приємностей – також втішний бонус для тих, хто дотримається дрес-коду. Цікавинкою вечора буде те, що гостей зустрічатимуть пантоміми. Концерт розпочнеться о 19:00. Кількість місць обмежена відповідно до вимог карантину, квитки – за посиланням.

 

Фото concert.ua, facebook.com/FESTrepublic

10.06.2021

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