Зеленський відбув телефонну розмову з Байденом перед його зустріччю з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері відбув телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це повідомляє пресова служба Офісу Президента.

"Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу", – поінформували на Банковій.

Керівники держав обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні самітів "Групи семи" та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена із керівництвом Євросоюзу та президентом Росії. "Джо Байден відзначив важливість обговорення з Президентом України регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів", – прокоментували в ОП.

Зеленський розповів Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Президент акцентував увагу на тому, що на окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння. "Так зване відведення російських військ є лише імітацією", – сказав керівник держави.

Президенти також обговорили питання енергетичної безпеки. Джо Байден наголосив, що він є противником реалізації проєкту "Північний потік – 2".

Зеленський акцентував увагу Байдена на тому, що "Північний потік – 2" – це не економічний проєкт. Він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом і має розглядатися через призму гарантій безпеки для України.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив за підсумками переговорів Володимира Зеленського і Джо Байдена: "Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність. Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні цього літа – після того, як він повернеться з Європи", – цитує "Голос Америки".

Між тим, Офіс Президента був змушений поправити свій початковий прес-реліз через помилкове тлумачення позиції Джо Байдена щодо українських прагнень вступити до НАТО.

У першому повідомленні Банкової йшлося: "Президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

Оновлена версія звучить інакше: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

При тім Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі, інформує видання Axios.

Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ. Володимир Зеленський розповів про заплановані кроки у напрямі зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку, повідомили в ОП.

Зеленський також висловив подяку за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти COVID-19. "США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною", – відзначив Зеленський.

Візит Президента України до США планується на липень.