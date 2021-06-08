У Митрополичих садах лунатимуть «Легенди світового джазу» від проєкту ShockolaD.

 

У Митрополичих садах у Львові 18 червня лунатимуть «Легенди світового джазу» від незрівнянного музичного проєкту ShockolaD. Цей концерт відкриє сезон магічних концертів у Митрополичих садах, повідомили у компанії «BIGSHOW Agency».

 

 

На сцені творитимуть неперевершені лідери проєкту ShockolaD: один із найкращих барабанщиків України Ігор Гнидин; одна з найкращих піаністок Анастасія Літвінюк; блюзмен та грувовий басист Андрій Кохан; молодий та драйвовий саксофоніст із запальними імпровізаціями Андрій Дулиш. І, звичайно, оригінальні та яскраві вокалісти Юлія Швед і Павло Ільницький, якого називають «українським Сінатрою», повідомили організатори.

 

Музиканти даруватимуть неперевершену атмосферу, наповнюючи енергією легендарних світових джазових та популярних хітів Френка Сінатри, Луї Армстронга, Майкла Джексона, Біла Візерса, Рея Чарльза та українських ретро-шлягерів у власних аранжуваннях.

 

«Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, у якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращого проєкту та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину Львова. І все це – під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика, легке вино і аромати літнього саду подарують справжній чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – зазначають організатори.

 

 

Концерт відбудеться у межах проєкту «Україна 30» – унікальної серії концертів до 30-річчя Незалежності, які розкривають всю різноманітність форм та жанрів музичної душі України: від етнічної музики – до класики.

 

Це буде один із серії літніх концертів, організованих «BIGSHOW Agency» у Митрополичих садах. Захід проходитиме з дотриманням усіх правил безпеки – кількість квитків обмежена, згідно з вимогами карантину. Квитки можна замовити за посиланням.

 

Фото bigshow.ua, photo-lviv.in.ua

08.06.2021

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