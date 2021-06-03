У США кібератаки прирівняють до тероризму за пріоритетністю реакції.

Це рішення пов'язане з гакерською атакою на продуктопровід Colonial Pipeline.

Міністерство юстиції США надасть розслідуванням у справах кібератак пріоритетність, аналогічну до розслідувань справ, пов'язаних з терористичною діяльністю. Про це повідомила в четвер, 23 травня, інформаційна аґенція Reuters з покликом на офіційні джерела в американському уряді. Це рішення пов'язане з недавньою кібератакою на трубопровідну компанію Colonial Pipeline, а також зі зростанням кількості кіберзлочинів.

«Цей процес необхідний для того, щоб гарантувати, що ми відстежуємо всі випадки вимагань незалежно від того, куди справа може бути передана всередині країни», – заявив Джон Карлін (John Carlin), виконувач обов'язків заступника генерального прокурора і одночасно міністра юстиції. Згідно з новою внутрішньою директивою, така пріоритетність передбачає, що слідчі, які займаються справами про гакерське здирництво, повинні будуть ділитися як оновленою інформацією у справі, так і актуальною технічною інформацією з керівництвом у Вашінґтоні.

Раніше такий алгоритм використовувався лише в розслідуванні справ, пов'язаних з тероризмом, але на справи, пов'язані з кібератаками, він поширюється вперше. Згідно з директивою, справи, які відтепер вимагатимуть повідомлення цільової групи у Вашінґтоні, охоплюють випадки, пов'язані з антивірусним забезпеченням, незаконними онлайн-форумами або ринками, криптовалютними біржами, ботнетами, а також онлайн-послугами з відмивання грошей.

Нагадаємо, що на початку травня зловмисники з гакерського угруповання DarkSide зламали системи американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline. За твердженням американських спецслужб, DarkSide може базуватися на території РФ або Східної Європи, воно пов'язана з російськими спецслужбами.