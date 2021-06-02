Німеччина закрила свій повітряний простір для Росії.

Москва раніше відмовилася надавати дозволи Lufthansa для польотів у російські міста.

Німеччина тимчасово закрила свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній. Про це повідомила в середу, другого червня, телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на офіційний коментар Міністерства транспорту і цифровий інфраструктури ФРН.

За твердженням Мінтрансу, таке рішення ухвалило Федеральне відомство авіації Німеччини (Luftfahrt-Bundesamt) в зв'язку зі скасуванням польотів німецького авіаперевізника Lufthansa до Росії через відсутність дозволу тамтешньої влади. Очікувалося, що дозвіл буде отримано не пізніше другого червня. Вцілому заборона торкнеться рейсів компаній «Аэрофлот» і S7.

Міністерство транспорту ФРН пояснило, що повітряний простір Німеччини буде знову відкрито для російських авіакомпаній, щойно тоді, коли російська сторона видасть дозвіл на польоти німецької Lufthansa.

Декількома годинами раніше представник Lufthansa Group повідомив, що заплановані на друге червня рейси LH 1 444 і LH 1445 з Франкфурта-на-Майні до Москви й назад, а також рейси LH1436 і LH1437 з Франкфурта до Санкт-Петербурга і назад скасовано «через відсутність узгодження з владою Росії». Справа в тому, що зазначені рейси мали виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі. «Ми проінформували пасажирів і, звичайно, шкодуємо про заподіяні незручності», ­– зазначив представник Lufthansa Group.