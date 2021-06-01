Німеччина неґативно відреаґувала на прохання Зеленського надати зброю.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що офіційний Берлін не планує постачати Україні зброю, натомість робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі".

Маас виголосив таку заяву у відповідь на слова українського Президента Володимира Зеленського про очікування від Німеччини нових озброєнь, передає "Німецька хвиля".

"Конфлікт може бути вирішений тільки політичним шляхом... Постачання зброї цьому не допомагають", – сказав міністр.

З його слів, Німеччина не заперечує права України на самооборону і Київ може покладатися на підтримку ФРН у забезпеченні територіальної цілісності країни, але лише в рамках політичного процесу врегулювання.



Маас також зазначив, що Німеччина була "найбільшим двостороннім донором" для України. З 2014 року Берлін підтримав Київ "майже двома мільярдами євро в цивільному секторі", а також закликав Росію "використати свій вплив на сході України" для забезпечення миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeinen Zeitung, що Німеччина, незважаючи на надану підтримку Україні, могла би й більше допомагати українцям. "Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, хоча могла б це зробити", – сказав Зеленський.

"У Німеччини є чудові кораблі: ракетні катери, патрульні катери", – перелічив Президент. Крім того, зі слів Зеленського, Київ зацікавлений у поставках штурмових гвинтівкок і радіотехніки, а також броньованої техніки.

Перед цим співголова Партії німецьких зелених Роберт Габек заявив про те, що Україна має право сподіватися на отримання озброєнь, але наголосив – оборонних. "Україні, на мою думку, важко відмовити в зброї для оборони, для самооборони, в оборонних озброєннях", – заявив Габек в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk після візиту до лінії розмежування в Україні. Його ідея наразилася на жорстку критику з боку представників провідних партій Німеччини, у тому числі і з лав зелених. День по тому він уточнив, що під оборонними озброєннями мав на увазі прилади нічного бачення, розвідувальну техніку, засоби для розмінування та транспорт для евакуації поранених.

Політичний Берлін відреагував на пропозицію одного з двох "зелених" лідерів переважно негативно. "Росія використовувала б поставки зброї Україні як привід для нарощування своїх військ у Криму, на сході України, а також уздовж російсько-українського кордону", – заявив зовнішньополітичний експерт парламентської фракції правлячого в Німеччині блоку ХДС/ХСС Юрґен Гардт.

Ініціатором обмеження німецького експорту озброєнь свого часу виступив уряд соціал-демократичного канцлера Ґергарда Шредера, заступником якого і міністром закордонних справ був "зелений" Йошка Фішер. Відтоді у Німеччині діє заборона на експорт озброєнь до країн, "які залучені в збройні зіткнення або якщо такі їм загрожують".

Змінювати практику пацифізму уряд ФРН не має наміру, заявив офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт минулого тижня. "Німецький уряд залишається при своїй думці, що це конфлікт між Росією і Україною, який вимагає політичного рішення, передумовою якого є всеосяжна реалізація мінських домовленостей", – заявив Зайберт і нагадав, що Німеччина надає Україні дипломатичну, політичну й економічну допомогу. "Що ж стосується експорту озброєнь, то ми проводимо обмежувальну й відповідальну політику, – додав Зайберт, – і не видаємо дозволів на поставки в Україну бойової зброї".