Париж і Берлін вимагають пояснень від Копенгаґена щодо шпигунського скандалу.

Раніше стало відомо, що Данія шпигувала для США за країнами Європи.

 

   

 

Бундесканцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вимагають пояснень від США і Данії щодо шпигунського скандалу. Як повідомила телерадіокомпанія  Deutsche Welle, в 2012-2014 роках данська військова розвідка надавала Аґенції національної безпеки (АНБ) США доступ на секретну станцію поблизу Копенгаґена, з якої можна отримати доступ до підводних кабелів інтернет-провайдерів.  Таким чином АНБ шпигувала за провідними політиками і високопоставленими чиновниками в Німеччині, Швеції, Норвегії та Франції.

 

«Стеження за союзниками неприпустиме», – заявив французький лідер під час німецько-французької міністерської наради, яка проходила у віртуальному форматі. Берлін і Париж очікують повної відкритості від данської та американської сторін, підкреслив Макрон. Меркель теж вказала на неприпустимість «шпигування за друзями».

 

Поки що ні данська військова розвідка, ні АНБ, ні влади обох країн не відповіли на вимоги європейських лідерів пояснити свої дії.

 

Напередодні низка європейських ЗМІ опублікувала висновки експертів, які охоплюють період з 2012 до 2014 року. За даними розслідувачів, американська сторона перехоплювала смс-повідомлення, телефонні дзвінки й іншу інформацію, яка поширювалася данськими підводними комунікаційними кабелями, користуючись співпрацею з військовою розвідкою Данії.

 

За відомостями журналістів, в число німецьких політичних діячів, за якими стежила АНБ, окрім бундесканцлерки, потрапили чинний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), а також кандидат в канцлери від Соціал-демократичної партії Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück).

01.06.2021

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