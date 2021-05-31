Помер посол України в Таїланді.

 

30 травня на 45-му році життя помер посол України в Таїланді Андрій Бешта.

 

 

Про це повідомила неділю пресова служба МЗС.

 

"Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної асамблеї ООН. З листорада 2015 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МЗС.

 

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті Андрія Бешти. 

 

“Жахлива новина... Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави”, – прокоментував Зеленський.

 

У квітні Андрія Бешту звільнили з посади посла у Таїланді. В Азії він залагоджував останні амбасадорські справи і от-от мав повернутися до України.

 

Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті Андрія Бешти. 

 

"Попереднє розслідування не показало жодних ознак атаки, нападу чи насильства на нього", – сказав заступник речника поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун.

 

Син померлого дипломата повідомив, що батько почувався добре до того, як ліг спати 29 травня близько 23:00 у готельному номері на острові Ко Ліпе. Батько прокинувся близько 4:30 ранку і почав блювати, а згодом знепритомнів.

 

Тіло Андрія Бешти передали на розтин.

 

30.05.2021

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