КДБ Білорусі звинуватило Протасевіча, що він служив найманцем у батальйоні «Азов».

Сам Протасевіч стверджує, що працював на російсько-українській війні військовим кореспондентом.

Іван Тертель

У середу, 26 травня, голова КДБ Республіки Білорусь Іван Тертель звинуватив затриманого на летовищі в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевіча, що він як найманець брав участь у військових діях на Донбасі в складі батальйону «Азов». Про це Тертель заявив, виступаючи в білоруському парламенті під час зустрічі депутатів із Олександром Лукашенком.

«Безперечно, ця особа в повній мірі відповідає визначенню терориста, бойовика-найманця, учасника кривавих подій у складі сумнозвісного батальйону "Азов", пов'язаного з безчинствами і загибеллю мирного населення на південному сході України. І це не тільки наші дані і дані слідства, а й факти, викладені в ЗМІ з особистими зізнаннями Протасевіча, які широко доступні», – сказав глава КДБ, якого цитує білоруське державне агентство БелТА.

За його словами, отриманий на Україні досвід Протасевіч «активно застосовував» щодо Білорусі. «Був організатором і координатором масових заворушень, які поставили під загрозу життя і здоров'я простих громадян і правоохоронців. Він же керівник одного з інтернет-каналів, обґрунтовано визнаних нашим законодавством екстремістським», – наголосив голова КДБ Білорусії.

Сам Протасевіч ще раніше заявляв, що дійсно перебував на Донбасі в розпал бойових дій в 2014–2015 роках, але як військовий кореспондент. Це підтвердив і колишній командир «Азова» Андрій Білецький. «Відразу розставлю всі крапки над „і“. Так, Роман дійсно разом з Азовом та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами у Широкіно, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово», ­– розповів Білецький.