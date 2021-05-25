«Віртуози» запрошують на святкові концерти у філармонії та просто неба.

У межах ювілейного міжнародного музичного фестивалю «Віртуози 40» з 27 до 30 травня у Львові відбудеться сім святкових подій у Львівській національній філармонії. У неділю слухачів запрошують на концерт «Віртуози просто неба» у сад палацу Потоцьких.

У четвер, 27 травня, о 19:30 відомі львівські музиканти Олег Ярема та Богдан Дашак на сцені Концертного залу Людкевича презентуватимуть концертну програму із авторських джазових композицій «Музичні акварелі».

Зал філармонії наповнять танцювальні ритми, романтичні мелодії та захопливі музичні образи, що прозвучать у виконанні авторів композицій – трубача Ярослава Казмірчука та Академічного симфонічного оркестру філармонії. Детальна інформація про подію – за посиланням.

У суботу, 29 травня, о 18:00 концертом з ємкою та промовистою назвою Ukrainians симфонічний оркестр INSO-Lviv запрошує слухачів почути, як українську душу бачать композитори інших країн. Йозеф Гайдн у Симфонії №63 La Roxelane до мажор, Бела Барток у Концерті для скрипки з оркестром №2, та Леош Яначек в рапсодії для оркестру «Тарас Бульба».

Наша культура цікава та загадкова, особливо для гостей з інших країн. Наша музика приваблює своєю мелодійністю, ліричністю, а часто і запальним характером. Тому в цьому концерті вона звучатиме вишукано і витончено – у подвійних варіаціях Йозефа Гайдна. Прямуватиме від темряви і безвиході до світла і щастя – у Бели Бартока. А у Леоша Яначека підкреслить трагічність гоголівського сюжету.

Втілювати місію наблизити Україну до українців у проєкті Ukrainians симфонічний оркестр INSO-Lviv буде із двома музикантами – зірками світової сцени класичної музики: диригентом Кирилом Карабицею та скрипалем Валерієм Соколовим. Детальніше про концерт – за посиланням.

Також у суботу, 29 травня, о 21:00 розпочнеться концертна програма «Бетховен. Вогонь у темряві». Відчути бетховенівські переживання та «вогонь життя» у його музиці ми зможемо завдяки молодому українському піаністу Дмитру Семикрасу.

Як відомо, сонати №14, №16 та №18 Бетховен написав безпосередньо перед гайліґенштадським заповітом, достеменно усвідомлюючи, що слух втратив назавжди й особисто приречений на тотальну тишу.

«Концертна програма "Бетховен. Вогонь у темряві" є яскравим прикладом того, що у музиці Бетховена палає сильний і яскравий вогонь життя, незважаючи на те, що вона створена людиною, яка більше ніколи не зможе сама почути того, що створює», – зазначили організатори. Детальніше про подію – за посиланням.

У неділю, 30 травня, у Концертному залі Людкевича о 15:30 відбудеться концерт «Mozart in Green», спільним знаменником для композицій якого обрали тональність ля мажор. Концерт для кларнета з оркестром та П’ятий скрипковий концерт Моцарта ми почуємо у виконанні музикантів, творчі біографії яких, попри молодий вік, рясніють перемогами та здобутками. Кларнетист Владислав Петрик, скрипалька Варвара Васильєва та дириґентка Наталія Стець отримують грантову підтримку від фонду VERE MUSIC FUND. Повною моцартівська партитура стане завдяки Академічному симфонічному оркестру Львівської національної філармонії. Детальніше про концерт – за посиланням.

На 40-му фестивалі «Віртуози» Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» продовжить чудову традицію концертів під відкритим небом, котрі багато століть збирають меломанів у різних куточках світу. У Львові на початку ХІХ століття відомий скрипаль Кароль Ліпінський був одним із ініціаторів створення симфонічного оркестру, який у літні місяці, під час «святоюрських контрактів», виступав із найрізноманітнішими програмами у саду Гехта (парк ім. Івана Франка, – ред.).

Концерт «Віртуози просто неба» в саду палацу Потоцьких у неділю, 30 травня, розпочнеться о 17:00. У виконанні музикантів оркестру прозвучать популярні твори Антоніо Вівальді, Вольфґанґа Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Йоганнеса Брамса та інших відомих композиторів, повідомили організатори. Детальна інформація про подію – за посиланням.

Того ж дня, 30 травня, о 18:00 слухачів запрошують на концерт «Віртуози 40 & Французька весна». На сцені Концертного залу Людкевича із сольною концертною програмою виступить уже відома львівській публіці французька піаністка Кім Барб’є.

«Найвизначнішою та найбільш захопливою рисою піаністки є "поєднання легкості і ніжності її дотику та неабиякої сили", а один із найвідоміших дириґентів сучасності, Саймон Реттл, писав, що найбільше у Кім Барб’є його вразила комбінація поетики та блискучої техніки. Запрошуємо прогулятися набережною Сени, насолодитися прекрасними видами із Ейфелевої вежі та поринути у найпрекраснішу "Французьку весну"», – зазначили організатори.

У фестивальній події Кім Барб’є виконає музику Скарлатті, Моцарта, Шопена, Дебюссі та Баха. Також у програмі – світова прем’єра фортепіанного твору сучасного французького композитора. Детальна інформація – за посиланням.

Почути новий камерний дует у складі відомих за межами України музиканток – альтистки Катерини Супрун та піаністки Катерини Тітової – Suprun Titova Duo слухачі зможуть у неділю, 30 травня, о 20:30.

«Завдяки успішному кар’єрному шляху обох музиканток дует несе в собі творче та естетичне натхнення, відкриває для слухачів розмаїття альтового репертуару та дарує насолоду високопрофесійної виконавської майстерності. У насиченому репертуарі дуету – твори класичних українських та європейських композиторів, сучасна музика, оригінальні перекладення для альта і фортепіано. Його улюблену частину виконавиці презентують у фестивальній події», – зазначили організатори. Детальна інформація про подію – за посиланням.

Фото Анастасії Іванової, philharmonia.lviv.ua