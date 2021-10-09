Львівська музична крамниця потрапила до Книги рекордів України.

 

Крамницю музичних інструментів «Трембіта» у Львові віднесли до Книги рекордів України за найтриваліший час незмінного місцезнаходження - понад 100 років.

 

 

«Сьогодні фіксується рекорд найтривалішого місцезнаходження магазину музичних інструментів на одному місці. Тобто це унікальний факт для України, що магазин, спеціалізований саме на музичних інструментах, стільки часу, фактично понад 100 років, перебуває в центрі Львова на цій локації», – зазначив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

 

 Ініціатори встановлення рекорду зібрали і подали всі документи, які підтверджують, що даний музичний магазин незмінно працює вже понад сотню років.

 

 

Саму кам’яницю за адресою Коперника, 5 у Львові завершили будувати в 1911 році. В її партері відкрили музичний магазин «Мелодія», який торгував різними музичними інструментами та грамофонами. У 1960-х роках крамницю, без зміни профілю діяльності, перейменували в «Трембіту».

 

 

Окрім сертифікату про внесення в Книгу рекордів України, також було вручено відзнаку і від міста, адже кракмниця є цікавою локацією для туристів.

 

Фото facebook.com/pavlo.gorishevskyy, ukrinform.com

09.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21 | | Дискурси
Короткий метр до Мангеттена
Юлія Баір
Фестиваль продовжили на два тижні, переможця оголосять 18 жовтня. Тож ще є змога відшукати продовжені покази в кінотеатрах вашого міста, подивитися й проголосувати за найкращу короткометражку з добірки.
09.10.21 | | Штука
Атена Пашко: Сила і ніжність
Мирослав МАРИНОВИЧ
Чимало розкутих людей вважають себе вільними, але насправді їхня свобода не поєднана з відповідальністю і стає сваволею. Атена Пашко була по-справжньому вільна. Нам бракує таких
09.10.21 | | Галичина
Національна збірна з хорового співу
Тетяна Козирєва
Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Львівська національна державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначає 50-річчя, яке припадає на 17 жовтня – цього дня 1971 року відбулася перша репетиція хлопчачого хору.
08.10.21 | | Штука
Неймовірна фізика рою мошок
Брендон Кайм
Мошки, які восени клубочаться у сонячних променях, подають важливі здогадки щодо принципів динаміки складних систем.
08.10.21 | | Наука
Озерце. Продовження історії
Левко Довган
Закінчився другий фестиваль усної оповіді. Цьогоріч осінній, який відбувся всупереч всім обставинам. Без особливого розголосу, але зі сценою, конкурсною програмою, переможцями і гостями.
08.10.21 | | Галичина
Focus «Moving Waves» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Один з найкрутіший альбомів всіх часів – щось невловиме, що створює неземний кайф від цієї музики
08.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.