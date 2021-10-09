Львівська музична крамниця потрапила до Книги рекордів України.

Крамницю музичних інструментів «Трембіта» у Львові віднесли до Книги рекордів України за найтриваліший час незмінного місцезнаходження - понад 100 років.

«Сьогодні фіксується рекорд найтривалішого місцезнаходження магазину музичних інструментів на одному місці. Тобто це унікальний факт для України, що магазин, спеціалізований саме на музичних інструментах, стільки часу, фактично понад 100 років, перебуває в центрі Львова на цій локації», – зазначив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Ініціатори встановлення рекорду зібрали і подали всі документи, які підтверджують, що даний музичний магазин незмінно працює вже понад сотню років.

Саму кам’яницю за адресою Коперника, 5 у Львові завершили будувати в 1911 році. В її партері відкрили музичний магазин «Мелодія», який торгував різними музичними інструментами та грамофонами. У 1960-х роках крамницю, без зміни профілю діяльності, перейменували в «Трембіту».

Окрім сертифікату про внесення в Книгу рекордів України, також було вручено відзнаку і від міста, адже кракмниця є цікавою локацією для туристів.

Фото facebook.com/pavlo.gorishevskyy, ukrinform.com