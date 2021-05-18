На реставрацію фасадів головного корпусу Франкового університету витратять 57,7 мільйона.

 

Реставрація фасаду головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка на вул. Університетська, 1, а також прилеглих корпусів та внутрішніх дворів коштуватиме 57 мільйонів 700 тисяч гривень. Про це йдеться у системі електронних закупівель Prozzoro.

 

 

Аукціон з визначення підрядника зі стартовою ціною у 58 мільйонів 208 тисяч гривень відбувся 13 травня. У ньому змагаллися лише два учасники: фірма «Будремсервіс» та ТзОВ «Лорелея».

 

Остаточна пропозиція фірми «Будремсервіс» у 57 мільйонів 700 тисяч виявилася на 100 тисяч нижчою, ніж пропозиція конкурента. Відтак компанію визначили переможцем тендера, а у понеділок, 17 травня, тендерний комітет університету оприлюднив намір укласти відповідний договір.

 

 

Відповідно до тендерної документації, підрядник до кінця 2021 року має здійснити комплекс реставраційних робіт на фасадах головного корпусу університету на вул. Університетській, 1, та на фасадах навчальних корпусів на вул. Листопадового Чину, 5 та 5а, вул. Січових Стрільців, 14 та 16, вул. Т. Костюшка, 9. Реставруватимуть та доповнюватимуть втрачені фрагменти цоколів будівель; фасади, декоративні елементи на стінах; металеві грати, огорожі, ворота; двері та вікна. У навчальному корпусі на вул. Січових Стрільців, 14, де розташований юридичний факультат, передбачено здійснити перекриття даху. Також мають провести реставрацію ліхтарів над конференцзалом та вестибюлем у головному корпусі.

 

 

Зазначимо, торік на реставрацію головного корпусу ЛНУ  ім. Івана Франка уряд виділив 20 мільйонів гривень. За ці кошти здійснили частину реставраційних робіт на фасаді. Загалом же реставрація фасадів ЛНУ ім. І. Франка відбувається уперше за останніх 70 років.

 

За даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство фірма «Будремсервіс» було зареєстроване у 2018 році в селі Давидів Пустомитівського району, а його власником і директором є Богдан Гавриляк.

 

У попередні роки «Будремсервіс» вже отримав шість підрядів від університету на ремонти аудиторій, коридорів  та вестибюлів юридичного факультету.

 

Фото lnu.edu.ua

18.05.2021

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