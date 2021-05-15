Авіація Ізраїлю знищила будівлю з офісами міжнародних ЗМІ.

Світові журналістські організації висловили обурення цим фактом і зажадали від Ізраїлю пояснень

 

 

Внаслідок ізраїльського авіаудару в Секторі Ґаза було зруйновано хмарочос з офісами закордонних ЗМІ, зокрема американського інформаційної аґенції Associated Press і катарського телеканалу Al-Jazeera. Про це повідомила Associated Press на своїй сторінці в Twitter.

 

Армія оборони Ізраїлю попередила про атаку на 12-поверхову вежу Jalaa Tower за годину до її проведення. Це дало можливість всім журналістам вчасно евакуюватися. Три авіаційні ракети влучили в будівлю, внаслідок чого вона завалилася, піднявши велетенську хмару пилюки.

 

Протягом 15 років кореспондентський пункт AP займав верхній поверх і терасу на даху. Ця позиція відкривала панорамний огляд на зони бойових дій в періоди загострення конфліктів. Відеокамера новинного агентства забезпечувала цілодобову пряму трансляцію пусків ракет, які бойовики ХАМАС запускали в бік ізраїльської території.

 

Телеканал Al-Jazeera показав кадри того, як незадовго до удару власник вежі просив телефоном ізраїльську сторону дозволити журналістам винести з будівлі відеокамери, проте ізраїльський офіцер на другому кінці дроту відхилив прохання.

 

Гендиректор AP Ґері Прюітт (Gary Pruitt) назвав інцидент «дуже тривожною подією». У його заяві йдеться, що тепер «світ отримуватиме менше інформації» про те, що відбувається в Ґазі. «Ми шоковані й налякані тим, що ізраїльські військовики атакували будівлю, в якій базувалося бюро AP й інші новинні організації», – сказав Прюітт, додавши, що уникнути жертв вдалося лише дивом.

 

Атаку на Jalaa Tower засудило багато міжнародних журналістських організацій. Зокрема, американська громадська організація Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists – CPJ) зажадала від влади Ізраїлю надати детальне обґрунтування удару по будівлі в Секторі Ґаза, де розташовувалися офіси декількох міжнародних ЗМІ. «Остання атака на будівлю, яка давно відома Ізраїлю як місце розташування міжнародних ЗМІ, піднімає спектр питань про те, що Збройні сили Ізраїлю навмисно вибирають своїми цілями об'єкти ЗМІ, щоб порушити висвітлення людських страждань в Секторі Ґаза. Ми вимагаємо, щоб уряд Ізраїлю надав детальне і документоване обґрунтування цього військового нападу на цивільний об'єкт» – заявив виконавчий директор CPJ Джоел Саймон (Joel Simon).

 

Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що Jalaa Tower була атакована, оскільки, окрім редакцій ЗМІ, там розташовувався штаб розвідки ХАМАС. Він підкреслив, що це звичайна практика угруповання – розташовувати свої ключові структури в густонаселених місцях серед мирного населення.

 

Власник хмарочосу, зі свого боку, заявив, що жодних установ, пов'язаних з ХАМАС, в будівлі не було.

15.05.2021

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