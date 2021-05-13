Суд посадив Медведчука під домашній арешт.

Суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Підпалий відправив народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Фото Сергія Нужненка

Про це повідомляє аґенція УНІАН.

Суд заборонив Медведчуку залишати місце проживання до 9 липня.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 300,9 млн грн.

Водночас сам Медведчук стверджував, що він не може внести застави через заблоковані рахунки, але сподівається на друзів.

Адвокати кума Путіна натомість просили відпустити клієнта через начебто відсутність ризиків утечі підозрюваного.

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

Співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука й офісі його партії "ОПЗЖ".

12 травня Медведчук побував у Офісі генпрокурора, після чого заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою, а звинувачення бездоказовими.