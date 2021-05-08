Число одужань від COVID-19 два тижні перевищує кількість захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 8710 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас, українська медична система повідомила про 19 408 одужань. Відтак в Україні вже два тижні кількість нових захворювань на ковід є меншою, ніж число захворювань.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (753), а також у Дніпропетровській (668), Харківській (623) та Донецькій (569) областях.

Учора госпіталізували 2544 людини.

За добу зареєстрували 370 смертей. За весь час епідемії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 46 200 людей.