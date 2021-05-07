Блінкен назвав "продуктивним" свій візит до Києва.

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "продуктивною" свою поїздку до Києва.

 

 

"Продуктивний час, проведений у Києві з Президентом Володимиром Зеленським та всіма тими, з ким я зустрівся. Сполучені Штати рішучі перед обличчям російської агресії і в нашій підтримці роботи над реформами, які потрібні для забезпечення суверенного, демократичного та квітучого майбутнього для України", – написав Блінкен у твітері.

 

Під час інтерв'ю українській службі "Радіо Свобода" Ентоні Блінкен підтвердив, що США є направду рішучими в намірах протидіяти російській аґресії.

 

"Ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки, у різних сферах. Але скажу ще таке, це важливо: ми воліли б мати стабільніші й передбачуваніші відносини з Росією. Президент Байден ясно про це сказав президентові Путіну. Але не менш важливо – і щодо цього ми теж були доволі конкретні – якщо Росія продовжує робити необдумані, агресивні кроки чи то щодо України, чи щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними. Тож очевидно, що будуть наслідки. Але я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу стабільним і передбачуваним відносинам. Але, зрештою, це залежить від Росії – від того, що вона робить, і того, чого не робить", – заявив Блінкен.

 

Зокрема, державний секретар не відкидає, що Соплучені Штати Америки нададуть Україні системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, про які просив, зокрема, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

 

"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", – сказав Блінкен.

 

Голова американської дипломатії не заперечив, що США можуть відімкнути Росію від системи SWIFT.

 

"Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми можемо зробити в майбутньому. Скажу ось що: коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант", – запевнив Ентоні Блінкен.

 

 

Ентоні Блінкен у розмові з "Радіо Свобода" сказав, що Сполучені Штати не підтримують російської риторики про "червоні лінії".

 

"Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу, мав відійти в минуле після Другої світової війни. Ми не приймаємо такого підходу. Ідеться також про принцип, за яким країна не може просто так взяти і силою змінити кордон свого сусіда. Жодна країна не має права казати іншій країні, яку політику їй провадити, з ким співпрацювати. Ці принципи стосуються ситуації в Україні і російської агресії. Але вони також стосуються інших частин світу. Якщо ми допустимо безкарне порушення цих принципів, це стане сигналом не лише для Росії, а й для інших країн, – що правила не мають значення, що країни можуть поводитися як завгодно. Це – шлях до міжнародної системи, яка розвалиться, це рецепт не для співпраці, а для конфлікту. Це – поганий рецепт, проти якого ми виступаємо", – резюмував Ентоні Блінкен.

 

07.05.2021

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