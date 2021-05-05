Держдепартамент США: Росія мусить припинити окупацію частини України.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки наголошує на тому, що Росія мусить покласти край конфлікту на сході України, а також припинити незаконну окупацію Кримського півострова.

Таку заяву оприлюднив речник Державного департаменту США Нед Прайс на своїй сторінці у Twitter.

"Росія мусить виконувати свої зобов'язання за "мінськими домовленостями" та сумлінно працювати над тим, щоби припинити конфлікт на сході України. Вона також повинна припинити свою незаконну окупацію Криму", – наголосив речник Держдепартаменту США.

Він навів заяву держсекретаря Ентоні Блінкена, який зараз перебуває з візитом у Великій Британії для участі в зустрічі G7 на рівні керівників зовнішньополітичних відомств: "Маємо працювати разом, щоби вказувати Росії на її поведінку, притягати РФ до відповідальності за її дії та примушувати Москву дотримувалась її міжнародних зобов’язань", – сказав Блінкен.

Уже сьогодні Ентоні Блінкен прибуде до України.

"Держсекретар вирушить до Києва 5-6 травня, де зустрінеться з Президентом Зеленським, головою МЗС Кулебою, іншими урядовцями та представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії", – поінформували у Держдепі.