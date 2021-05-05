Статистика ковіду в Україні третю добу не перевищує 3 тисяч випадків.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2576 нових випадків коронавірусної хвороби. Число захворювань на COVID-19 третю добу поспіль не перевищує 3 тисяч: діагностування стоїть на паузі через великодні свята.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували у Харківській (405) та Донецькій (287) областях.

Шпиталізували за добу 1671 людину.

Учора в Україні зареєстрували 161 смерть від ковіду. Загалом за час епідемії в Україні померло 45 077 людей.