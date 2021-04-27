США і надалі стежитимуть за російськими військами біля кордонів України.

У Пентаґоні висловили сумнів, що Москва пішла на остаточну деескалацію на кордоні з Україною.

Джон Кірбі

Пентаґон висловив сумнів, що Росія пішла на остаточну деескалацію ситуації в Криму і на кордоні з Україною після нарощування військової присутності. За словами чиновників американського військового відомства, поки що занадто рано говорити про це з упевненістю. Адже, хоча частина російських військ була відведена, але небезпека зберігається. Про це повідомило радіо Voice of America.

«Ми бачили певний відступ деяких сил від України. Але поки що занадто рано говорити про це (деескалацію – Z) і приймати за чисту монету російські заяви про те, що те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад», – заявив журналістам офіційний речник Міністерства оборони США Джон Кірбі (John Kirby). Він запевнив, що американські військовики «продовжать дуже пильно спостерігати за цим».

Представники влади США і Європейської Унії неодноразово висловлювали стурбованість у зв'язку з найбільшою концентрацією російських військ відтоді, як Москва окупувала Крим і вчинила інвазію на Донбасі в 2014 році.

Західні військові відомства минулого тижня заявляли, що на піку останнього нарощування понад 100 тисяч російських військовослужбовців перебували на відстані евентуального удару по українській території. Російська влада, навпаки, постійно звинувачувала Україну в тому, що вона є джерелом проблем в реґіоні.