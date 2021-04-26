На боротьбу з Covid-19 у школах у бюджеті Львова передбачили втричі менше коштів, ніж витратили торік.

 

У Львові 2021 року на створення безпечних умов для учасників навчального процесу у школах передбачено витратити з міського бюджету 9 мільйонів 268 тисяч гривень. Видатки з держбюджету на засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби не очікуються. Про це йдеться у відповіді Львівської міськради на запит експертної організації StateWatch.

 

Фото https://vn.20minut.ua

 

Всі кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту, а також дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь були виділені з міського бюджету, оскільки з державного бюджету видатків з аналогічною метою не передбачено.

 

За інформацією управління освіти Львівської міськради, упродовж 2020 року для створення безпечних умов навчання у школах міста було виділено і витрачено 27 мільонів 100 тисяч гривень, що майже втричі перевищує заплановані на поточний рік видатки.

 

Фото https://statewatch.org.ua

 

З міського бюджету на ці цілі було виділено 16 мільйонів 310 тисяч гривень. 10 мільйонів 860 тисяч гривень надійшли в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 

На сьогодні всі заклади середньої освіти у місті забезпечені захисними масками та необхідними дезінфікуючими засобами, повідомила начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик. Учні 1–4 класів повернулися у школи з 19 квітня, а учні 6–11 класів відновлять навчання 5 травня.

 

Фото https://statewatch.org.ua

 

«Наприкінці року була проведена інвентаризація, щоб перевірити залишки і потреби у засобах індивідуального захисту, а також дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. Кошти державної субвенції надійшли у грудні, і були проведені закупівлі відповідно до потреб навчальних закладів. Усі заклади на сьогодні повністю забезпечені усім необхідним. Через періоди канікул та дистанційне навчання відбувалася економія. Нові закупівлі очікуються у другому півріччі», – повідомила Зоряна Довганик у коментарі «Збручу».

 

У Львові працює 127 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 86 156 учнів та працює 9164 педагоги. У школах налічується 4203 класні кімнати, з навчальними кабінетами та лабораторіями включно.

26.04.2021

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