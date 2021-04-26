У Львові послабили карантин: відкриють кафе, ресторани, ТЦ та кінотеатри.

 

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила відновити роботу ресторанів, магазинів, ТРЦ, закладів культури з 26 квітня. Рішення про послаблення карантинних обмежень прийняли після рішення держкомісії ТЕБ і НС про те, що від сьогодні, 26 квітня, Львівська область переходить із «червоної» карантинної зони у «жовту».

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до "жовтої" зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у дописі на свої facebook-сторінці.

 

Від завтра, 27 квітня, у громадському транспорті відновлюють безкоштовний проїзд для пільговиків. Пільгою можна буде скористатися у період із 11:00 до 16:00.

 

Водночас дію карантину у місті, за рішенням міської комісії, продовжено до 30 червня: заборонено роботу нічних клубів та рекомендовано не проводити масових подій.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

Навчання у школах для учнів 5–11 класів відновиться після Великодніх свят, з 5 травня.

 

«Ми прийняли рішення, що учні всіх класів вертаються до очного навчання з 5 травня. По школах заздалегідь було прийнято рішення про те, що з четверга більшість навчальних закладів йдуть на весняні канікули. Ми поважаємо рішення шкіл і той розпорядок навчального року, який кожен навчальний заклад формує індивідуально», – зазначив Андрій Садовий.

 

У місті працюють дошкільні заклади освіти, а учні 1–4 класів відвідують школи з 19 квітня.

 

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до «червоної» карантинної зони. Через обмеження у місті закрили ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень. Із 19 квітня у місті послабили карантин та дозволили відкрити непродовольчі ринки, роботу літніх майданчиків та відновити навчання школярів 1–4 класів.

26.04.2021

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