Україна запропонувала Ізраїлю стати посередником на переговорах із Росією.

Українська влада запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стати посередником під час переговорів Києва з Москвою.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі ізраїльського телеканалу i24NEWS.

Дипломат пояснив, що таке рішення зумовлене тим, що Нетаньягу має хороші відносини і з Президентом України Володимиром Зеленським, і з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Радий повідомити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він заявив, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньягу не відхилив цієї місії, а навпаки — він продемонстрував свій інтерес і бажання допомогти", – сказав Корнійчук, котрого цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив за розширення дружби та співпраці з Україною.

"Я упевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації в усіх сферах спільних інтересів", – ідеться в листі Нетаньягу, адресованому Президентові України.