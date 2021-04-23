На засіданні Бундестаґу обговорили аґресивну політику Кремля.

Депутати урядової ХДС/ХСС висловилися за мораторій на завершення будівництва «Північного потоку-2».

Німецький Бундестаґ провів засідання, присвячене аґресивній політиці Кремля й порушенню прав людини в Росії. Про це повідомило видання Die Welt. Під час виступів депутатів неодноразово було озвучено пропозицію накласти мораторій на добудову газогону «Північний потік-2».

Державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth), який відкрив дебати в німецькому парламенті, зазначив, що коли влада РФ називає скупчення військ біля кордонів України «військовими маневрами», то лише намагається ввести в оману міжнародну спільноту. «Берлін очікує від Москви створення хоча б мінімального рівня довіри та прозорості своїх дій. Ми не чекаємо щедрих жестів – лише того, що Росія обіцяла виконувати як член ОБСЄ», – додав Міхаель Рот.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), торкаючись теми «червоних ліній», які в своєму посланні до Федеральних зборів 21 квітня обіцяв на власний розсуд накреслити президент РФ Володимир Путін, зауважив, що червоні лінії визначаються міжнародними договорами, а не автократами-президентами. «Наші червоні лінії – це синє чорнило, якими Росія підписала міжнародні договори», – зауважив політик.

Депутат Вільної демократичної партії Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) застеріг своїх колег від того, щоб вважати інцидент з концентрацією вояків РФ на українському кордоні вичерпаним після заяви глави російського військового відомства Сергія Шойгу про відведення військ. «Ми не можемо виключити і сьогодні, що це – підготовка до військової інтервенції», ­– заявив Ламбсдорфф.

Представник фракції «Союз-90/Зелені» Мануель Саррацін (Manuel Sarrazin) виступив за вироблення єдиної європейської позиції щодо Москви. Він зауважив, що позицію Німеччини і Європейської Унії послаблює відсутність єдності з таких питань, як доля «Північного потоку-2».

Депутат від фракції ХДС/ХСС, Томас Ерндль (Thomas Erndl) заявив про необхідність «зробити боляче» Кремлю у відповідь на його аґресивні дії і закликав обговорити питання про скорочення закупів нафти та газу з Росії.

Поставити питання про мораторій на завершення будівництва газогону з Росії запропонував депутат від фракції християнських демократів Родер Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), а його колега по фракції Франк Штеффель (Frank Steffel) назвав блокування будівництва тієї ціною, яку Москва повинна заплатити за будь-яку нову ескалацію Донбасі.