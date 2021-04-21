Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська облради укладають меморандуми співпраці.

Органи місцевого самоврядування у Західній Україні активізували інструменти регіональної співпраці. Сьогодні, 21 квітня, Волинська обласна рада підтримала меморандум про регіональну співпрацю із Тернопільською облрадою, підписаний у Тернополі 17 березня.

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Підписанню передував виступ перед депутатами голови Тернопільської облради Михайла Головка, в якому він акцентував на патріотизмі.

«Я вперше побував у сесійній залі Волинської обласної ради. Передав вітання від патріотичної Тернопільщини депутатському корпусу «Бандерівської» Волині. 17 березня у нас, на Тернопільщині, ми з Григорієм Вікторовичем підписали Меморандум про співпрацю між Тернопільською та Волинською обласними радами. Це хороший приклад для західноукраїнського регіону, не лише через те, що у нас є спільна історія, традиції та культура, а й тому, що ми маємо спільне бачення майбутнього. Підписавши Меморандум, ми об'єднуємо свої зусилля для того, щоб надалі спільно працювати на благо і процвітання наших областей, наших громад і нашої держави, – сказав Михайло Головко. – Жителі Волині, як і мешканці Тернопільщини, знають, як любити Україну, як її відстоювати та захищати національні інтереси. Ми спільно формувалися в роки існування Галицько-Волинської держави. Наші предки разом воювали в УПА, захищаючи Україну, українську мову та українську церкву. В мене особлива любов до Волині, адже я двічі представляв історичну Волинь у Верховній Раді України, тому що північна частина Тернопільщини належить до історичної Волині. Ми маємо спільних Героїв, таких як Байда Вишневецький».

Тим часом голова Волинської облради Григорій Недопад повідомив, що на п'ятницю, 23 квітня, заплановане підписання Меморандуму про співпрацю між Волинською та Івано-Франківською облрадами.

Зазначимо, що Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Івано-Франківською та Тернопільською облрадами уклали 17 березня у Тернополі.

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Під час виступу на сесії Тернопільської облради голова Івано-Франківської облради Олександр Сич зазначив, що ради мотивує до співпраці спільне бажання творити «впорядковану Українську державу обов’язково з національним змістом».

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«Нас багато що єднає. Це і спільна історія Галицько-Волинської держави, славні змагання січового стрілецтва Західно-Української Народної Республіки, історія національно-визвольної боротьби ОУН-УПА та Української держави, проголошеної у червні 1941 року у Львові. Нас єднає спільна ментальність, духовно-культурні цінності, спільні економічні інтереси, а також Дністровський каньйон. Але найбільше об’єднує бажання побудувати цивілізовану, сучасну, могутню і впорядковану Українську державу, обов’язково з національним змістом. Держава, так само як і дім, будується не з даху, а з фундаменту, і вона може бути побудована, в тому числі, завдяки нашим спільним добрим справам. Я своєю присутністю тут демонструю бажання творити такі справи, демонструю єдність і наші спільні зусилля у розбудові Української держави», – підкреслив Олександр Сич.

Нагадаємо, Михайло Головко є представником ВО «Свобода», екснародним депутатом двох скликань та очолює більшість у Тернопільській облраді. «Свободівець» Олександр Сич утретє очолює Івано-Франківську облраду, у цьому скликанні також сформована більшість на чолі з ВО «Свобода». Голова Волинської облради Григорій Недопад є представником партії «За Майбутнє».