Кабмін продовжив карантин до кінця червня.

Кабінет міністрів України продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, передає "Укрінформ".

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких", – сказав Шмигаль.

З його слів, українцям належить проявити найбільшу обачність та самосвідомість у період травневих свят та Великодня. Влада, зазначив глава уряду, закликає громалян утриматися від масових скупчень, адже це може спричинити до нової хвилі захворюваності.