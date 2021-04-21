На Снятинщині до 150-річчя Стефаника ремонтують літературно-меморіальний музей.

У с. Русів Снятинського району на Івано-Франківщині завершують ремонтні роботи на території Літературно-меморіального музею Василя Стефаника. Їх мають завершити до 150-річчя з дня народження письменника, яке припадає на 14 травня, повідомили у пресслужбі Івано-Франківської облдержадміністрації.

Фото http://www.if.gov.ua

Напередодні заступниця голови Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук ознайомилася із ходом ремонтних робіт. Їх виконує ТОВ «Планетабуд», яке торік перемогло у відповідному тендері управління капітального будівництва Івано-Франківської ОДА.

Фото http://www.if.gov.ua

«Сьогодні вкрай важливо пам’ятати, що Василь Стефаник є однією із важливих постатей літературного, культурного та соціально-політичного життя України. В його честь названо Прикарпатський національний університет в місті Івано-Франківськ. Тому ми повинні максимально відповідально поставитися до організації підготовки такої вагомої історичної події, як відзначення 150-річчя з дня народження Василя Стефаника на Прикарпатті», – зазначила Світлана Онищук.

Фото http://www.if.gov.ua

Підрядники реставрували пам’ятник Василю Стефанику, завершують ремонтні роботи у садибі письменника та приміщеннях музею, також займаються благоустроєм прилеглої території. Загалом на це з обласного бюджету витратили 1 мільйон 304 тисячі гривень.

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Відповідно до плану підготовки до святкування, запланований також ремонт ділянки дороги загального користування державного значення Р-20 в межах Снятинського району в напрямку до села Русів. Тендер на ремонт трьох ділянок дороги Р-20 на Івано-Франківщині у 2019 виграла компанія «ПБС». Ремонт ділянки дороги Снятин-Тязів, за інформацією компанії, завершили наприкінці грудня 2020 року.

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Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з нагоди 150-річного ювілею видали багатотомне «Зібрання творів Василя Стефаника» за рахунок коштів регіональної цільової програми. До розробки плану-проєкту видання були залучені відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, відділ архівів Державної бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України у Львові та архів Літературно-меморіального музею Василя Стефаника.

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Під час святкування ювілею відбудеться вручення переможцям обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури.

Додамо, що у плані заходів із відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Василя Стефаника передбачені також розробка і запровадження екскурсійних маршрутів, пов’язаних з життям та творчістю Василя Стефаника; створення науково-популярного фільму про життя та творчість Василя Стефаника та покази фільмів за творами письменника.