На Франківщині визначили лауреатів премії імені Стефаника.

 

У четвер, 14 квітня, відбулося засідання комісії з призначення обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури у 2021 році. У номінаціях «Поезія», «Документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» та «Проза» на найвищу обласну відзнаку претендували Богдан Томенчук, Василь Мойсишин, Віра Багірова, Наталя Данилюк, Ігор Любчик та Іван Монолатій, повідомила пресслужба Івано-Франківської ОДА.

 

Фото https://shpalta.media

 

За результатами таємного голосування, переможцем у номінації «Поезія» визнали Богдана Томенчука з книгою «Переступний день», у номінації «Документальна і науково-критична література» – Ігора Любчика з книгою «Лемківські долі: трагізм і пам’ять поколінь», у номінації «Проза» – Івана Монолатія з книгою «Від Донецька до Перемишля. Як сучасна література «пам’ятає» українські міста».

 

Фото https://mi100.info

 

«Ми можемо гордитися, що Прикарпаття багате на творчі особистості. Особливо приємно, що у ювілейний рік нашого видатного земляка Василя Стефаника премії його імені удостоєні найкращі автори»,  – зазначила заступниця голови Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

 

Фото https://mi100.info

 

Додамо, що нагородження переможців обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури відбудеться 14 травня в селі Русів під час урочистостей з нагоди 150-річчя від дня народження письменника.

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