Правляча ХДС/ХСС визначилася з кандидатом у канцлери.

Ним став голова християнських демократів Армін Лашет, якому закидають симпатії до Москви.

Правління Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на своєму екстреному засіданні у ніч на вівторок, 20 квітня, проголосувало за те, щоб кандидатом у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС став голова Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністр землі Північний Райн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet). Його кандидатуру підтримав 31 учасник таємного онлайн-голосування. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

За альтернативного кандидата – голову Християнсько-Соціального союзу і прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера (Markus Söder) проголосувало лише дев’ятеро членів правління. Хоча за прогнозами німецьких соціологів і згідно з побажанням виборців, доречніше було б зробити кандидатом саме його. Адже електоральна популярність Зьодера значно вища, аніж в Лашета. Наприклад, за останніми даними проєкту Politbarometer німецького телеканалу ZDF, Зьодера хотіли б бачити кандидатом у канцлери 63% громадян Німеччини і 84% виборців ХДС/ХСС, тоді як Лашета – лише 29% всіх опитаних і 43% виборців ХДС/ХСС. Тому німецькі соціологи і політоглядачі попереджають, що з Лашетом на чолі списку ХДС/ХСС може за підсумками виборів позбутися влади на федеральному рівні.

Остаточно кандидата в канцлери затверджує фракція ХДС/ХСС в Бундестазі. Проте Зьодер вирішив завчасно відмовитися від подальшої боротьби. У вівторок, 20 квітня, він заявив, що поважає рішення правління Християнсько-демократичного союзу про висунення на цю позицію Арміна Лашета. «Я дотримаюся даного мною раніше слова», – сказав він і повідомив, що вже зателефонував Лашету і привітав його з перемогою.

Для України Армін Лашет є аж ніяк не найкращою кандидатурою. Всім відома його прихильність до Росії, спроби захистити Володимира Путіна навіть після інвазії в Україні, заяви на захист «Північного потоку-2».

Цілковитою протилежністю до Лашета у цьому контексті є лідерка німецької Партії зелених і кандидатка у канцлери Анналєна Бербок (Annalena Baerbock). Вона неодноразово засуджувала проросійську позицію Лашата. Окрім того, пані Бербок виступає рішуче проти газпромівського газогону й має намір заблокувати його будівництво.

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Наразі ХДС/ХСС, хоч і демонструє найгіршу соціологію за всю свою історію, але залишається найпопулярнішою політичною силою. А от німецькі «зелені» вперше в своїй історії виходять на друге місце в рейтингу партійної популярності.